***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.03.2022 01:59
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklamalar
202
1
yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008938
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0190
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6758
En Düşük
14,6102
18:0516,2924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0383
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3194
En Düşük
16,1888
18:05939,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -15,02
|Açılış
|: 938,58
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6482
|14,6691
|% 0,14
|
|Euro
|16,2238
|16,2950
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,2675
|19,3641
|% 2,02
|
|Frank
|15,7619
|15,8569
|% 1,68
|
|Riyal
|3,8943
|3,9138
|% 1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|-2,91
|
|Altın Gr.
|938
|939
|-15,44
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,08
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,26
|