***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
20.04.2020 11:39
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Kısa çalışma ödeneği başvurusunun onaylanması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim ve faaliyetler
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Şirketimizin "Kısa Çalışma Ödeneği" başvurusu yapacağı 26 Mart 2020 tarihli özel durum açıklamasında duyurulmuştu. Bu kapsamda gerçekleştirilen "Kısa Çalışma Ödeneği" talebimizin, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucunda Şirketimizin Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesi Fabrikaları için 21.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma yapılmasının uygun görüldüğü bugün e-posta yoluyla tarafımıza bildirilmiş olup, Şirketimizin İstanbul lokasyonu için yapılan başvuru henüz sonuçlanmamıştır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839254
BIST