***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCovid-19 salgını nedeniyle müşterilerimizden gelen sipariş ötelemeleri nedeniyle üretime ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim ve faaliyetlerFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCovid-19 salgını nedeniyle müşterilerimiz tarafından iletilen sipariş ötelemeleriVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi01.06.2020 tarihli 2020/21 numaralı Yönetim Kurulu kararıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi08.06.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiSöz konusu gelişmelerin aylık ertelemeler olması nedeni ile yıllık finansal tahminlerimize esaslı bir etkisinin olmayacağı beklenmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiSöz konusu gelişmelerin aylık ertelemeler olması nedeni ile yıllık finansal tahminlerimize esaslı bir etkisinin olmayacağı beklenmektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarSipariş planına göre 15.06.2020 tarihinde üretime yeniden başlanması planlanmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih15.06.2020 tarihinde üretime başlanması planlanmaktadır.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiBir etki yaratması beklenmemektedir.AçıklamalarCovid-19 salgını nedeniyle müşterilerimiz tarafından iletilen sipariş ötelemeleri değerlendirilmiş olup, söz konusu gelişmelerin aylık ertelemeler olması nedeni ile yıllık finansal tahminlerimize esaslı bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmekle birlikte, en verimli çalışma temposunu yakalayabilmek adına 8 – 14 Haziran 2020 haftasında Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikamızda tüm faaliyetlerimize 1 hafta ara verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848161BIST