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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

01.06.2020 17:47
GÜNCEL HABERLER



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Covid-19 salgını nedeniyle müşterilerimizden gelen sipariş ötelemeleri nedeniyle üretime ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim ve faaliyetler
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Covid-19 salgını nedeniyle müşterilerimiz tarafından iletilen sipariş ötelemeleri
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
01.06.2020 tarihli 2020/21 numaralı Yönetim Kurulu kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
08.06.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Söz konusu gelişmelerin aylık ertelemeler olması nedeni ile yıllık finansal tahminlerimize esaslı bir etkisinin olmayacağı beklenmektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Söz konusu gelişmelerin aylık ertelemeler olması nedeni ile yıllık finansal tahminlerimize esaslı bir etkisinin olmayacağı beklenmektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Sipariş planına göre 15.06.2020 tarihinde üretime yeniden başlanması planlanmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
15.06.2020 tarihinde üretime başlanması planlanmaktadır.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Bir etki yaratması beklenmemektedir.
Açıklamalar

Covid-19 salgını nedeniyle müşterilerimiz tarafından iletilen sipariş ötelemeleri değerlendirilmiş olup, söz konusu gelişmelerin aylık ertelemeler olması nedeni ile yıllık finansal tahminlerimize esaslı bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmekle birlikte, en verimli çalışma temposunu yakalayabilmek adına 8 – 14 Haziran 2020 haftasında Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikamızda tüm faaliyetlerimize 1 hafta ara verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848161


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EGCEY 0,77 399.598 % 10,00  
TKURU 15,07 272.457 % 10,00  
YONGA 24,88 176.971 % 9,99  
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Tam 2.537 2.577 27,90  
Yarım 1.238 1.262 21,30  
Çeyrek 619 629 8,00  
Gümüş.Ons 18,22 18,25 0,37  
Gümüş Gr. 4,00 4,00 0,08  
B. Petrol 38,27 38,27 0,43  
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