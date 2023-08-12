***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
12.08.2023 10:39
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
2023 Yıllık İzin Uygulaması ve Planlı Bakım Faaliyetleri
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda 14 - 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ise 7 - 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında üretime ara verilecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
2023 Yıllık İzin Uygulaması ve Planlı Bakım Faaliyetleri
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda 14 - 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ise 7 - 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında üretime ara verilecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda 27 Ağustos 2023, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ise 20 Ağustos 2023 tarihinde üretime başlanacaktır.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda 14 – 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ise 7 – 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir.
Fabrikamızda mevcut üretimlerin ve teslimatların tamamlanması gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184774
BIST