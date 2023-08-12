***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun Niteliği2023 Yıllık İzin Uygulaması ve Planlı Bakım FaaliyetleriDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiYıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda 14 - 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ise 7 - 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında üretime ara verilecektir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni2023 Yıllık İzin Uygulaması ve Planlı Bakım FaaliyetleriVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiYıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda 14 - 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ise 7 - 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında üretime ara verilecektir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihHasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda 27 Ağustos 2023, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ise 20 Ağustos 2023 tarihinde üretime başlanacaktır.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarYıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda 14 – 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ise 7 – 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir.Fabrikamızda mevcut üretimlerin ve teslimatların tamamlanması gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygıyla sunulur.İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184774BIST