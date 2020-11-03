***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000 22.586 5.305 6.165 -6.454 198.485 705 -25.590 1.045 -451.295 -23.388 327.564 327.564Transferler-44.572 21.184 23.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)251 25.590 20.418 46.259 46.259Sermaye Avansı190.373 190.373 190.373Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması9 -7.150 -7.141 -5.276 -12.417Dönem Sonu Bakiyeler600.000 22.586 5.305 190.373 6.165 -6.454 153.913 956 1.054 -437.261 20.418 557.055 -5.276 551.779Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.496 1.045 -431.961 18.025 669.166 -5.630 663.536Transferler-1 83 17.943 -18.025Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.543 6.296 -247 -4.451 -4.698Dönem Sonu Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.912 -5.047 1.128 -414.018 6.296 668.919 -10.081 658.838Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI105.765 -179.745Dönem Karı (Zararı)1.845 20.418Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler411.379 157.477Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 46.425 45.712Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.895 474Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.445 72Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -5.340 402Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler61.537 45.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.608 9.630Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler49.929 35.988Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler87.225 123.085Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.366 -10.176Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 90.591 133.261Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler222.647 30.998Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.252 -10.190Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-7.252 -10.190Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.847 2.035Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-155 -80.255İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-264.070 -346.742Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-293.461 -229.914İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-309.952 -232.662İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)16.491 2.748Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -91.349 -29.313Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-8.855 347Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68.941 -5.591İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.684 4.869İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)73.625 -10.460Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.464 -22.843Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-144 -60.792İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.334 1.364Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.334 1.364Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları149.154 -168.847Ödenen Faiz-421 -2.009Alınan Faiz1.785 8.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.841 -2.980Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.631 -761Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-37.281 -14.125YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.416 66.516Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 -3.913Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-125 -51.708Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri760 145.443Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.632 -24.506Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -14.664 -16.268Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -7.968 -8.238Alınan Faiz1.581 1.200FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.731 53.836Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 190.373Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri517.656 990.721Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-551.038 -999.745Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.479 -20.225Ödenen Faiz-30.398 -111.369Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-14.472 4.081YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.382 -59.393Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-10.057 251NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.439 -59.142DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.239 82.769DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.800 23.627Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri27.800 47.239Finansal Yatırımlar65.374 2.466Ticari Alacaklar7 1.021.832 855.941İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 693.904 383.952İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar327.928 471.989Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar110.496 64.382Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar110.496 64.382Diğer Alacaklar5.290 99İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.290 99Türev Araçlar78.285 44.868Stoklar8 220.969 124.280Peşin Ödenmiş Giderler24.056 14.946Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.631 1.720Diğer Dönen Varlıklar11 68.120 144.427ARA TOPLAM1.623.853 1.300.368TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.623.853 1.300.368DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar150.738 150.613Ticari Alacaklar56.860İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 56.860Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar29.468 85.880Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar29.468 85.880Türev Araçlar97.856 89.735Maddi Duran Varlıklar9 533.218 467.628Kullanım Hakkı Varlıkları319 664Maddi Olmayan Duran Varlıklar221.406 235.456Şerefiye10.645 10.645Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 210.761 224.811Peşin Ödenmiş Giderler188 441Ertelenmiş Vergi Varlığı18 87.087 90.974Diğer Duran Varlıklar11 77.347 114.188TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.254.487 1.235.579TOPLAM VARLIKLAR2.878.340 2.535.947KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 586.915 904.834Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 219.211 146.471İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları219.211 146.471Kiralama İşlemlerinden Borçlar85 487Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları219.126 145.984Ticari Borçlar7 298.787 229.842İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 8.091 12.775İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar290.696 217.067Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14.381 6.866Türev Araçlar6.931 14.183Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 14.756 14.730Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü959 157Kısa Vadeli Karşılıklar63.690 46.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.726 3.147Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 58.964 43.304Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.539 12.522ARA TOPLAM1.214.169 1.376.056TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.214.169 1.376.056UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar954.564 446.591İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar954.564 446.591Banka Kredileri13 954.335 446.296Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 229 295Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 170Uzun Vadeli Karşılıklar50.769 49.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar37.387 33.200Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 13.382 16.394TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.005.333 496.355TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.219.502 1.872.411ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar668.919 669.166Ödenmiş Sermaye900.000 900.000Sermaye Düzeltme Farkları22.586 22.586Birleşme Denkleştirme Hesabı5.305 5.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.779 6.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)145.890 145.891Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)145.890 145.891Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)153.912 153.913Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.022 -8.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.047 1.496Yabancı Para Çevrim Farkları-5.047 1.496Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.128 1.045Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-414.018 -431.961Net Dönem Karı veya Zararı6.296 18.025Kontrol Gücü Olmayan Paylar-10.081 -5.630TOPLAM ÖZKAYNAKLAR658.838 663.536TOPLAM KAYNAKLAR2.878.340 2.535.947Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 990.566 1.171.079 449.864 412.412Satışların Maliyeti16 -780.062 -967.643 -345.735 -348.866TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)210.504 203.436 104.129 63.546Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 193.475 164.307 30.080 -27.118Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti16 -139.964 -150.581 -3.116 20.456FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.511 13.726 26.964 -6.662BRÜT KAR (ZARAR)264.015 217.162 131.093 56.884Genel Yönetim Giderleri17 -42.998 -36.798 -12.357 -11.287Pazarlama Giderleri17 -44.443 -49.730 -21.648 -17.125Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -3.278 -7.716 -1.683 -1.465Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler253.778 29.138 134.458 -28.762Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.818 -10.097 3 -2.737ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)425.256 141.959 229.866 -4.492Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.786 80.288 1.581 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-50 -32 0 -5FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)426.992 222.215 231.447 -4.497Finansman Giderleri13 -420.300 -199.762 -218.679 4.485SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.692 22.453 12.768 -12Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.847 -2.035 -3.445 12.107Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -960 0 -306 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -3.887 -2.035 -3.139 12.107SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.845 20.418 9.323 12.095DÖNEM KARI (ZARARI)1.845 20.418 9.323 12.095Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.451 0 -997 0Ana Ortaklık Payları6.296 20.418 10.320 12.095Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000007 0,00000034 0,00000011 0,00000020Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.543 25.841 -3.514 -264Yabancı Para Çevrim Farkları-6.543 251 -3.514 -264Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 32.808 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 32.808 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -7.218 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 -7.218 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.543 25.841 -3.514 -264TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.698 46.259 5.809 11.831Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.451 0 -997 0Ana Ortaklık Payları-247 46.259 6.806 11.831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885928BIST