***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000 22.586 5.305 6.165 -6.454 198.485 705 -25.590 1.045 -451.295 -23.388 327.564 327.564Transferler-44.572 21.184 23.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.568 -1.850 -1.850 -7.909 -9.759Dönem Sonu Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.497 0 -42.795 1.045 -431.961 18.025 626.372 -5.629 620.743Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.497 -42.795 1.045 -431.961 18.025 626.372 -5.629 620.743Transferler20 83 17.922 -18.025Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20 80.087 -6.061 12.747 20.321 107.024 399 107.423Dönem Sonu Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.128 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI434.402 -19.219Dönem Karı (Zararı)20.720 20.305Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler523.901 275.376Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 66.538 60.814Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12.476 2.482Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6-21-22 5.457 2.080Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -5.685 402Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23 12.704 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler62.863 50.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 10.731 11.979Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 52.132 38.021Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler151.546 172.423Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22-23 -4.156 -25.182Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22-25 155.702 197.605Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler195.155 74.296Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -11.128Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 0 -11.128Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 35.862 4.422Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -539 -77.933İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-74.318 -286.114Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-224.829 -244.387İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)635 4.064İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-225.464 -248.451Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-47.796 75.153Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler77.795 -60.686İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.426 -11.264İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)80.221 -49.422İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler120.512 -56.194Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)130.309 1.318Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-9.797 -57.512Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları470.303 9.567Ödenen Faiz22 -1.012 -25.649Alınan Faiz22 2.743 22.578Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -2.225 -1.737Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -2.027 -3.708Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15 -33.380 -20.270YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.635 55.394Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları30 -125 -47.714Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.259 146.728Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.182 -46.224Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -30.559 -32.656Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -12.623 -13.568Alınan Faiz23 1.413 2.604FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-361.809 -70.431Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 300.613Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 300.613Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.040.964 716.939Kredilerden Nakit Girişleri945.814 716.939İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri95.150 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.220.819 -906.182Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.132.819 -839.182İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-88.000 -67.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.967 -22.911Ödenen Faiz-161.987 -158.890YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.958 -34.256Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-9.360 -1.274NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.598 -35.530DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35 47.239 82.769DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35 69.837 47.239Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri35 69.837 47.239Finansal Yatırımlar17.058 2.466Diğer Finansal Yatırımlar30 17.058 2.466Ticari Alacaklar990.160 855.941İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 627 1.262İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 989.533 854.679Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar116.321 64.382Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar7 116.321 64.382Diğer Alacaklar7.181 99İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.181 99Türev Araçlar81.934 44.868Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 81.934 44.868Stoklar9 177.761 124.280Peşin Ödenmiş Giderler18.560 14.946İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 18.560 14.946Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 1.067 1.720Diğer Dönen Varlıklar65.238 144.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 65.238 144.427ARA TOPLAM1.545.117 1.300.368TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.545.117 1.300.368DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar120.690 107.817Diğer Finansal Yatırımlar30 120.690 107.817Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar85.880Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar7 85.880Türev Araçlar81.934 89.735Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 81.934 89.735Maddi Duran Varlıklar530.595 467.628Diğer Maddi Duran Varlıklar11 530.595 467.628Kullanım Hakkı Varlıkları13 12.645 664Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 297.190 235.456Şerefiye10.645 10.645Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar286.545 224.811Peşin Ödenmiş Giderler10 169 441İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler169 441Ertelenmiş Vergi Varlığı27 53.302 90.974Diğer Duran Varlıklar75.305 114.188İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar18 75.305 114.188TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.171.830 1.192.783TOPLAM VARLIKLAR 2.716.947 2.493.151KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar439.904 905.321İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar439.904 905.321Banka Kredileri30 417.262 874.475Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 22.642 30.846Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları272.311 145.984İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları272.311 145.984Banka Kredileri30 272.311 145.984Ticari Borçlar307.640 229.842İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 10.349 12.775İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 297.291 217.067Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 7.863 6.866Türev Araçlar14.183Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 14.183Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.974 14.730İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.974 14.730Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 683 157Kısa Vadeli Karşılıklar60.205 46.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 4.731 3.147Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 55.474 43.304Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.129 12.519İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 11.129 12.519ARA TOPLAM1.104.709 1.376.053TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.104.709 1.376.053UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar820.949 446.591İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar820.949 446.591Banka Kredileri30 805.070 434.891Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 15.879 11.700Uzun Vadeli Karşılıklar63.123 49.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 40.147 33.200Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 22.976 16.394Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 170TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER884.072 496.355TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.988.781 1.872.408ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar733.396 626.372Ödenmiş Sermaye19 900.000 900.000Sermaye Düzeltme Farkları19 22.586 22.586Birleşme Denkleştirme Hesabı5.305 5.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.779 6.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)iğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-34.612 -41.298Yabancı Para Çevrim Farkları-4.564 1.497Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-30.048 -42.795Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)26 -30.048 -42.795Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.128 1.045Diğer Kısıtlanmış Yedekler19 1.128 1.045Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-414.039 -431.961Net Dönem Karı veya Zararı20.321 18.025Kontrol Gücü Olmayan Paylar-5.230 -5.629TOPLAM ÖZKAYNAKLAR728.166 620.743TOPLAM KAYNAKLAR2.716.947 2.493.151Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.560.367 1.704.291Satışların Maliyeti-1.141.915 -1.416.645TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)418.452 287.646Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı20 171.907 177.837Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti20 -116.321 -150.263FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.586 27.574BRÜT KAR (ZARAR)474.038 315.220Genel Yönetim Giderleri21 -71.954 -56.743Pazarlama Giderleri21 -76.453 -63.460Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -10.258 -9.519Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 241.786 102.422Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -32.075 -29.937ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)525.084 257.983Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 1.952 83.364Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -2.827FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)527.036 338.520Finansman Giderleri25 -470.454 -313.794SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.582 24.726Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-35.862 -4.421Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -1.644 -2.145Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -34.218 -2.276SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.720 20.305DÖNEM KARI (ZARARI)20.720 20.305Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar399 2.280Ana Ortaklık Payları20.321 18.025Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (kr) (hisse başına) 28 0,02300000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar80.017 -1.568Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 83.496Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -25 -1.960Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.454 392Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi27 -3.459Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 5 392Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.686 -16.413Yabancı Para Çevrim Farkları26 -6.061 792Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.747 -42.795Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)26 12.747 -42.795Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25.590Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)26-27 25.590DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)86.703 -17.981TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)107.423 2.324Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar399 2.280Ana Ortaklık Payları107.024 44http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914705BIST