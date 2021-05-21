***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.496 1.045 -431.961 18.025 669.166 -5.629 663.537Transferler-1 18.026 -18.025Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.567 -8.418 -6.851 -2.228 -9.079Dönem Sonu Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.912 3.063 1.045 -413.935 -8.418 662.315 -7.857 654.458Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.128 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166Transferler20.321 -20.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.108 -16.790 -15.682 -1.435 -17.117Dönem Sonu Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -3.456 -30.048 1.128 -393.718 -16.790 717.714 -6.665 711.049Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.624 41.099Dönem Karı (Zararı)-18.225 -10.646Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler118.567 94.324Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 17.333 15.514Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler564 -2.477Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 564 43Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 -2.520Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler604 7.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.709 3.035Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -4.105 4.903Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.607 14.896Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-295 -6.822Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28.902 21.718Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler80.281 61.758Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.366Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.366Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -8.822 -1.734Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-205İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-114.572 -35.124Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.026 -27.216İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-298 -38.803İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.324 11.587Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-83.382 -39.554Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.131 -43.723İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.159 -7.728İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.972 -35.995İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.085 75.369Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-39.484 82.148Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11.399 -6.779Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.230 48.554Ödenen Faiz-5 -4.054Alınan Faiz44 6.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-619 -1.588Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.039 -516Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.775 -7.935YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.210 -6.748Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-125Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri229Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.461 -7.036Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -10.678 -6.439Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -783 -597Alınan Faiz251 184FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.056 -47.811Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri126.518 456.389Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-82.125 -464.918Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.735 -5.309Ödenen Faiz-37.714 -33.973YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34.890 -13.460Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-142 751NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.032 -12.709DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.837 47.239DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.805 34.530Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri34.805 69.837Finansal Yatırımlar32.619 17.058Diğer Finansal Yatırımlar32.619 17.058Ticari Alacaklar981.559 990.160İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 925 627İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 980.634 989.533Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar94.610 116.321Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar94.610 116.321Diğer Alacaklar22.152 7.181İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.152 7.181Türev Araçlar96.902 81.934Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar96.902 81.934Stoklar8 261.143 177.761Peşin Ödenmiş Giderler29.567 18.560İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 29.567 18.560Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 1.039 1.067Diğer Dönen Varlıklar132.347 65.238İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 132.347 65.238ARA TOPLAM1.686.743 1.545.117TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.686.743 1.545.117DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar120.690 120.690Diğer Finansal Yatırımlar120.690 120.690Türev Araçlar72.677 81.934Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar72.677 81.934Maddi Duran Varlıklar9 542.325 530.595Diğer Maddi Duran Varlıklar9 542.325 530.595Kullanım Hakkı Varlıkları11.962 12.645Maddi Olmayan Duran Varlıklar291.040 297.190Şerefiye10.645 10.645Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 280.395 286.545Peşin Ödenmiş Giderler169İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 169Ertelenmiş Vergi Varlığı18 62.124 53.302Diğer Duran Varlıklar25.733 75.305İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 25.733 75.305TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.126.551 1.171.830TOPLAM VARLIKLAR2.813.294 2.716.947KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar491.817 439.904İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar491.817 439.904Banka Kredileri12 482.074 417.262Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.743 22.642Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları560.603 272.311İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları560.603 272.311Banka Kredileri12 560.603 272.311Ticari Borçlar296.509 307.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 8.190 10.349İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 288.319 297.291Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.764 7.863Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21.236 4.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 21.236 4.974Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü683Kısa Vadeli Karşılıklar59.353 60.205Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.555 4.731Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 52.798 55.474Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.050 11.129İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 6.050 11.129ARA TOPLAM1.444.332 1.104.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.444.332 1.104.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar597.729 820.949İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar597.729 820.949Banka Kredileri12 583.042 805.070Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.687 15.879Uzun Vadeli Karşılıklar60.184 63.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar42.412 40.147Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 17.772 22.976TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER657.913 884.072TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.102.245 1.988.781ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar717.714 733.396Ödenmiş Sermaye900.000 900.000Sermaye Düzeltme Farkları22.586 22.586Birleşme Denkleştirme Hesabı5.305 5.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.779 6.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)225.928 225.928Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)233.970 233.970Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)233.970 233.970Diğer Kazançlar (Kayıplar)-8.042 -8.042Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-33.504 -34.612Yabancı Para Çevrim Farkları-3.456 -4.564Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-30.048 -30.048Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-30.048 -30.048Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.128 1.128Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.128 1.128Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-393.718 -414.039Net Dönem Karı veya Zararı-16.790 20.321Kontrol Gücü Olmayan Paylar-6.665 -5.230TOPLAM ÖZKAYNAKLAR711.049 728.166TOPLAM KAYNAKLAR2.813.294 2.716.947Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 187.721 267.849Satışların Maliyeti16 -151.043 -228.348TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.678 39.501Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 104.328 159.810Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti16 -94.610 -145.553FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.718 14.257BRÜT KAR (ZARAR)46.396 53.758Genel Yönetim Giderleri17 -16.679 -15.537Pazarlama Giderleri17 -10.770 -11.417Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -1.501 -1.743Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler74.394 65.127Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-909 -550ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)90.931 89.638Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler251 388FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)91.182 90.026Finansman Giderleri-118.229 -102.406SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-27.047 -12.380Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.822 1.734Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 8.822 1.734SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-18.225 -10.646DÖNEM KARI (ZARARI)-18.225 -10.646Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.435 -2.228Ana Ortaklık Payları-16.790 -8.418Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) (hisse başına) -0,01900000 -0,00900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.108 1.567Yabancı Para Çevrim Farkları1.108 1.567DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.108 1.567TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.117 -9.079Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.435 -2.228Ana Ortaklık Payları-15.682 -6.851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937352BIST