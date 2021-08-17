***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.496 1.045 -431.961 18.025 669.166 -5.630 663.536Transferler-1 83 17.943 -18.025Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.029 -4.026 -7.055 -3.454 -10.509Dönem Sonu Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.912 -1.533 1.128 -414.018 -4.026 662.111 -9.084 653.027Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.128 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166Transferler20.321 -20.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-517 -48.044 -48.561 -264 -48.825Dönem Sonu Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -5.081 -30.048 1.128 -393.718 -48.044 684.835 -5.494 679.341Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.753 97.931Dönem Karı (Zararı)-48.308 -7.480Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler290.934 195.230Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler37.006 30.721Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.033 -4.171Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 914 1.169Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.119 -5.340Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler34.765 15.771Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.163 7.358Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler24.602 8.413Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler95.433 73.530Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-950 -3.113Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14-19 96.383 76.643Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler119.154 82.575Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -4.442Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -4.442Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.027 1.401Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -1.484 -155İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-281.941 -77.472Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-156.601 -69.473İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-405 -55.980İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-156.196 -13.493Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -83.323 -112.307Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.937 20.351İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.067 -7.872İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-35.870 28.223İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.080 83.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-35.205 78.615Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)30.125 5.342Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-39.315 110.278Ödenen Faiz0 -269Alınan Faiz103 3.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-881 -1.492Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -1.110 -1.841Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-15.550 -11.858YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.902 -13.183Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -125Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.553 701Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.302 -13.759Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -27.717 -10.790Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -4.585 -2.969Alınan Faiz847 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI75.421 -111.017Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri670.381 402.948Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-504.444 -398.480Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.425 -11.715Ödenen Faiz-86.543 -88.684Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.452 -15.086YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.234 -26.269Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi845 -4.535NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.389 -30.804DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.837 47.239DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ59.448 16.435Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri59.448 69.837Finansal Yatırımlar32.658 17.058Ticari Alacaklar8 1.049.885 990.160İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.032 627İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.048.853 989.533Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar66.664 116.321Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar66.664 116.321Diğer Alacaklar52.973 7.181İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15.629İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar37.344 7.181Türev Araçlar106.229 81.934Stoklar9 259.965 177.761Peşin Ödenmiş Giderler13 39.479 18.560Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.403 1.067Diğer Dönen Varlıklar12 62.161 65.238ARA TOPLAM1.730.865 1.545.117TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.730.865 1.545.117DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar120.690 120.690Ticari Alacaklar8 95.942İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar95.942Türev Araçlar53.115 81.934Maddi Duran Varlıklar10 553.957 530.595Kullanım Hakkı Varlıkları11.161 12.645Maddi Olmayan Duran Varlıklar282.099 297.190Şerefiye10.645 10.645Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 271.454 286.545Peşin Ödenmiş Giderler13 213 169Ertelenmiş Vergi Varlığı20 49.717 53.302Diğer Duran Varlıklar12 77.213 75.305TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.244.107 1.171.830TOPLAM VARLIKLAR2.974.972 2.716.947KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar612.422 439.904İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar612.422 439.904Banka Kredileri14 601.732 417.262Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.690 22.642Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları778.174 272.311İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları778.174 272.311Banka Kredileri14 778.174 272.311Ticari Borçlar8 270.703 307.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 9.282 10.349İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar261.421 297.291Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.871 7.863Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 29.995 4.974Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü735 683Kısa Vadeli Karşılıklar78.756 60.205Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.531 4.731Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 70.225 55.474Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.846 11.129ARA TOPLAM1.793.502 1.104.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.793.502 1.104.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar437.896 820.949İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar437.896 820.949Banka Kredileri14 424.491 805.070Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.405 15.879Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 1.327Uzun Vadeli Karşılıklar62.906 63.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar45.629 40.147Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 17.277 22.976TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER502.129 884.072TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.295.631 1.988.781ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar684.835 733.396Ödenmiş Sermaye900.000 900.000Sermaye Düzeltme Farkları22.586 22.586Birleşme Denkleştirme Hesabı5.305 5.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.779 6.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)225.928 225.928Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)225.928 225.928Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.042 -8.042Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)233.970 233.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-35.129 -34.612Yabancı Para Çevrim Farkları-5.081 -4.564Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-30.048 -30.048Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-30.048 -30.048Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.128 1.128Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-393.718 -414.039Net Dönem Karı veya Zararı-48.044 20.321Kontrol Gücü Olmayan Paylar-5.494 -5.230TOPLAM ÖZKAYNAKLAR679.341 728.166TOPLAM KAYNAKLAR2.974.972 2.716.947Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 583.739 540.701 396.018 272.852Satışların Maliyeti17 -468.119 -434.327 -317.076 -205.979TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)115.620 106.374 78.942 66.873Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 83.345 163.395 -20.983 3.585Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -66.664 -136.848 27.947 8.705FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.681 26.547 6.964 12.290BRÜT KAR (ZARAR)132.301 132.921 85.906 79.163Genel Yönetim Giderleri18 -32.494 -30.641 -15.815 -15.104Pazarlama Giderleri18 -31.890 -22.795 -21.120 -11.378Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -2.338 -1.595 -837 148Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 137.506 119.320 63.112 54.009Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -6.321 -1.823 -5.412 -1.274ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)196.764 195.387 105.834 105.564Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.377 205 2.126 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-46 -50 -46 -50FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)199.095 195.542 107.914 105.514Finansman Giderleri14 -243.376 -201.621 -125.147 -99.215SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-44.281 -6.079 -17.233 6.299Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.027 -1.401 -12.849 -3.136Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -442 -653 -442 -653Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -3.585 -748 -12.407 -2.483SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-48.308 -7.480 -30.082 3.163DÖNEM KARI (ZARARI)-48.308 -7.480 -30.082 3.163Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-264 -3.454 1.171 -1.228Ana Ortaklık Payları-48.044 -4.026 -31.253 4.391Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Kr) (hisse başına) 21 -0,05300000 -0,00400000 -0,03400000 0,00500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-517 -3.029 -1.625 -4.596Yabancı Para Çevrim Farkları-517 -3.029 -1.625 -4.596DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-517 -3.029 -1.625 -4.596TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-48.825 -10.509 -31.707 -1.433Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-264 -3.454 1.171 -1.228Ana Ortaklık Payları-48.561 -7.055 -32.878 -205http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958864BIST