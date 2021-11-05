***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.496 1.045 -431.961 18.025 669.166 -5.630 663.536Transferler-1 83 17.943 -18.025 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.029 6.296 -247 -4.451 -4.698Dönem Sonu Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.912 -1.533 1.128 -414.018 6.296 668.919 -10.081 658.838Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.128 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166Transferler70 20.251 -20.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.344 -13.341 -8.997 -597 -9.594Dönem Sonu Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 234.040 -220 -30.048 1.128 -393.788 -13.341 724.399 -5.827 718.572Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI229.226 105.765Dönem Karı (Zararı)-13.938 1.845Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler442.413 411.379Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler52.725 46.425Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.037 -3.895Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 918 1.445Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.119 -5.340Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler127.349 61.537Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.427 11.608Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler110.922 49.929Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler146.704 87.225Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.176 -3.366Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14-19 148.880 90.591Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler176.063 222.647Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -7.252Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -7.252Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-60.831 4.847Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.634 -155İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-104.021 -264.070Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.947 -293.461İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)57 -309.952İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.890 16.491Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -156.751 -91.349Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.928 68.941İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.487 -4.684İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.415 73.625İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.855 51.799Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.217 47.609Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)30.638 4.190Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları324.454 149.154Ödenen Faiz0 -421Alınan Faiz103 1.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.611 -5.841Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -1.560 -1.631Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-87.160 -37.281YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.900 -20.416Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -125Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.713 760Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-49.686 -22.632Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -39.862 -14.664Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -9.824 -7.968Alınan Faiz2.073 1.581FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-192.521 -94.731Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri848.096 517.656Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-883.232 -551.038Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.036 -16.479Ödenen Faiz-139.786 -30.398Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)437 -14.472YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.195 -9.382Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.454 -10.057NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.741 -19.439DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.837 47.239DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ63.096 27.800Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri63.096 69.837Finansal Yatırımlar9.112 17.058Ticari Alacaklar8 850.299 990.160İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 570 627İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar849.729 989.533Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar33.230 116.321Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar33.230 116.321Diğer Alacaklar60.737 7.181İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13.062İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar47.675 7.181Türev Araçlar101.985 81.934Stoklar9 333.393 177.761Peşin Ödenmiş Giderler13 36.720 18.560Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.560 1.067Diğer Dönen Varlıklar12 65.917 65.238ARA TOPLAM1.556.049 1.545.117TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.556.049 1.545.117DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar168.721 120.690Ticari Alacaklar8 87.946İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar87.946Türev Araçlar25.496 81.934Maddi Duran Varlıklar10 563.865 530.595Kullanım Hakkı Varlıkları22.171 12.645Maddi Olmayan Duran Varlıklar275.510 297.190Şerefiye10.645 10.645Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 264.865 286.545Peşin Ödenmiş Giderler13 11.078 169Ertelenmiş Vergi Varlığı20 114.470 53.302Diğer Duran Varlıklar12 77.253 75.305TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.346.510 1.171.830TOPLAM VARLIKLAR2.902.559 2.716.947KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar426.712 439.904İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar426.712 439.904Banka Kredileri14 419.448 417.262Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.264 22.642Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları782.097 272.311İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları782.097 272.311Banka Kredileri14 782.097 272.311Ticari Borçlar8 322.568 307.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 7.862 10.349İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar314.706 297.291Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.332 7.863Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 17.584 4.974Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü337 683Kısa Vadeli Karşılıklar95.376 60.205Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.628 4.731Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 87.748 55.474Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.082 11.129ARA TOPLAM1.681.088 1.104.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.681.088 1.104.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar440.417 820.949İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar440.417 820.949Banka Kredileri14 418.063 805.070Kiralama İşlemlerinden Borçlar22.354 15.879Uzun Vadeli Karşılıklar61.530 63.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar47.066 40.147Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 14.464 22.976Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 952TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER502.899 884.072TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.183.987 1.988.781ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar724.399 733.396Ödenmiş Sermaye900.000 900.000Sermaye Düzeltme Farkları22.586 22.586Birleşme Denkleştirme Hesabı5.305 5.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.779 6.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)225.998 225.928Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)225.998 225.928Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.042 -8.042Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)234.040 233.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-30.268 -34.612Yabancı Para Çevrim Farkları-220 -4.564Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-30.048 -30.048Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-30.048 -30.048Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.128 1.128Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-393.788 -414.039Net Dönem Karı veya Zararı-13.341 20.321Kontrol Gücü Olmayan Paylar-5.827 -5.230TOPLAM ÖZKAYNAKLAR718.572 728.166TOPLAM KAYNAKLAR2.902.559 2.716.947Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.093.341 990.566 509.602 449.864Satışların Maliyeti17 -885.351 -780.062 -417.232 -345.735TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)207.990 210.504 92.370 104.129Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 50.797 193.475 -32.548 30.080Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -33.230 -139.964 33.435 -3.116FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.567 53.511 887 26.964BRÜT KAR (ZARAR)225.557 264.015 93.257 131.093Genel Yönetim Giderleri18 -48.418 -42.998 -15.924 -12.357Pazarlama Giderleri18 -53.881 -44.443 -21.991 -21.648Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -3.472 -3.278 -1.134 -1.683Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 124.775 253.778 -12.731 134.458Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -4.758 -1.818 1.563 3ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)239.803 425.256 43.040 229.866Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.754 1.786 1.377 1.581Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-46 -50FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)243.511 426.992 44.417 231.447Finansman Giderleri14 -318.280 -420.300 -74.904 -218.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-74.769 6.692 -30.487 12.768Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri60.831 -4.847 64.858 -3.445Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -337 -960 105 -306Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 61.168 -3.887 64.753 -3.139SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-13.938 1.845 34.371 9.323DÖNEM KARI (ZARARI)-13.938 1.845 34.371 9.323Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-597 -4.451 -333 -997Ana Ortaklık Payları-13.341 6.296 34.704 10.320Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Kr) (hisse başına) 21 -0,01500000 0,00700000 0,03900000 0,01100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.344 -6.543 4.861 -3.514Yabancı Para Çevrim Farkları4.344 -6.543 4.861 -3.514DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.344 -6.543 4.861 -3.514TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.594 -4.698 39.232 5.809Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-597 -4.451 -333 -997Ana Ortaklık Payları-8.997 -247 39.565 6.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975364BIST