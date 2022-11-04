***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 19:55
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.028 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166
Transferler
70 20.251 -20.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.344 -13.341 -8.997 -597 -9.594
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 234.040 -30.048 1.028 -393.788 -13.341 724.399 -5.827 718.572
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 398.827 -3.410 -39.548 1.128 -393.718 98.893 989.738 4.155 993.893
Transferler
375 98.518 -98.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.104 763.670 12.442 -30.499 18.853 764.466 17.355 781.821
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -7.104 1.162.497 9.032 -30.499 -39.548 1.503 -295.200 18.853 1.754.204 21.510 1.775.714
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.912 229.226
Dönem Karı (Zararı)
36.208 -13.938
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.208 -13.938
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
698.578 442.413
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
66.561 52.725
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.657 2.037
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.738 918
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 919 1.119
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
262.023 127.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
58.721 16.427
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
203.302 110.922
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
224.807 146.704
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-27.632 -2.176
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14-19 252.439 148.880
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
246.448 176.063
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.701
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.701
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-96.217 -60.831
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-528.839 -104.021
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-204.987 2.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-256 57
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-204.731 2.890
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -642.514 -156.751
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
270.970 14.928
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.932 -2.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
259.038 17.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.692 34.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
57.481 4.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.789 30.638
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
205.947 324.454
Alınan Faiz
18.460 103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.558 -6.611
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.602 -1.560
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-111.335 -87.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-414.987 -45.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-280.506 -49.686
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -280.506 -39.862
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -9.824
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-143.653
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-143.653
Alınan Faiz
9.172 2.073
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
240.023 -192.521
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.554.448 848.096
Kredilerden Nakit Girişleri
1.554.448 848.096
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.139.927 -883.232
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.110.227 -883.232
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-29.700
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.262 -18.036
Ödenen Faiz
-234.510 -139.786
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
61.274 437
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.052 -9.195
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.770 2.454
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.282 -6.741
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.061 69.837
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.779 63.096
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
42.779 103.061
Finansal Yatırımlar
114.087 208.562
Ticari Alacaklar
8 1.331.927 997.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.053 797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.330.874 997.041
Diğer Alacaklar
117.518 103.250
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 10.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
117.518 92.256
Türev Araçlar
70.382 26.720
Stoklar
9 955.776 314.181
Peşin Ödenmiş Giderler
13 110.237 22.162
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.602 1.102
Diğer Dönen Varlıklar
12 159.931 148.451
ARA TOPLAM
2.904.239 1.925.327
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.904.239 1.925.327
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
156.757 145.056
Ticari Alacaklar
8 92.317 227.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
92.317 227.157
Türev Araçlar
108.973 133.599
Maddi Duran Varlıklar
10 1.872.804 764.063
Kullanım Hakkı Varlıkları
16.789 20.760
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
320.391 357.711
Şerefiye
10.645 10.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 309.746 347.066
Peşin Ödenmiş Giderler
13 122.041 66.221
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 119.589 97.334
Diğer Duran Varlıklar
12 53 38
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.809.714 1.811.939
TOPLAM VARLIKLAR
5.713.953 3.737.266
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.675.694 1.014.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.675.694 1.014.765
Banka Kredileri
14 1.667.003 1.002.800
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.691 11.965
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
464.942 465.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
464.942 465.239
Banka Kredileri
14 464.942 465.239
Ticari Borçlar
8 750.194 479.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 21.294 9.362
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
728.900 469.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.794 10.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 41.098 22.848
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.780 624
Kısa Vadeli Karşılıklar
148.421 99.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.030 6.884
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 135.391 92.880
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.441 44.980
ARA TOPLAM
3.101.364 2.137.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.101.364 2.137.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 651.671 522.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
651.671 522.946
Banka Kredileri
14 637.478 502.567
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.193 20.379
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 15.599 834
Uzun Vadeli Karşılıklar
169.605 82.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
99.592 61.575
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 70.013 20.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
836.875 605.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.938.239 2.743.373
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.754.204 989.738
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.586 22.586
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305 5.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.779 6.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.155.393 391.723
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.155.393 391.723
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.104 -7.104
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.162.497 398.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-61.015 -42.958
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.032 -3.410
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-30.499 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-30.499
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-39.548 -39.548
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-39.548 -39.548
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.503 1.128
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-295.200 -393.718
Net Dönem Karı veya Zararı
18.853 98.893
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.510 4.155
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.775.714 993.893
TOPLAM KAYNAKLAR
5.713.953 3.737.266
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 1.733.836 1.093.341 664.186 509.602
Satışların Maliyeti
17 -1.318.932 -885.351 -550.797 -417.232
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
414.904 207.990 113.389 92.370
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 50.797 -32.548
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -33.230 33.435
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.567 887
BRÜT KAR (ZARAR)
414.904 225.557 113.389 93.257
Genel Yönetim Giderleri
18 -90.355 -48.418 -35.767 -15.924
Pazarlama Giderleri
18 -167.178 -53.881 -65.483 -21.991
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -5.273 -3.472 -1.925 -1.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 192.444 124.775 77.454 -12.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -6.157 -4.758 -2.981 1.563
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
338.385 239.803 84.687 43.040
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22.100 3.754 4.195 1.377
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-46
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
360.485 243.511 88.882 44.417
Finansman Giderleri
14 -420.494 -318.280 -149.170 -74.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-60.009 -74.769 -60.288 -30.487
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
96.217 60.831 65.604 64.858
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.780 -337 233 105
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 97.997 61.168 65.371 64.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.208 -13.938 5.316 34.371
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.208 -13.938 5.316 34.371
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.355 -597 3.170 -333
Ana Ortaklık Payları
18.853 -13.341 2.146 34.704
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) (hisse başına) 21 0,02100000 -0,01500000 0,00200000 0,03900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
763.670 763.670
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 848.522 848.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-84.852 -84.852
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
20 -84.852 -84.852
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-18.057 4.344 5.454 4.861
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
12.442 4.344 13.889 4.861
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.609 -10.955
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-39.609 -10.955
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.110 0 2.520
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
20 9.110 2.520
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
745.613 4.344 769.124 4.861
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
781.821 -9.594 774.440 39.232
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.355 -597 3.170 -333
Ana Ortaklık Payları
764.466 -8.997 771.270 39.565
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077008
BIST