***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.028 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166Transferler70 20.251 -20.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.344 -13.341 -8.997 -597 -9.594Dönem Sonu Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 234.040 -30.048 1.028 -393.788 -13.341 724.399 -5.827 718.572Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 398.827 -3.410 -39.548 1.128 -393.718 98.893 989.738 4.155 993.893Transferler375 98.518 -98.893Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.104 763.670 12.442 -30.499 18.853 764.466 17.355 781.821Dönem Sonu Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -7.104 1.162.497 9.032 -30.499 -39.548 1.503 -295.200 18.853 1.754.204 21.510 1.775.714Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI96.912 229.226Dönem Karı (Zararı)36.208 -13.938Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)36.208 -13.938Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler698.578 442.413Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler66.561 52.725Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.657 2.037Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 5.738 918Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 919 1.119Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler262.023 127.349Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler58.721 16.427Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler203.302 110.922Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler224.807 146.704Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-27.632 -2.176Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14-19 252.439 148.880Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler246.448 176.063Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.701Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-11.701Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-96.217 -60.831Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.634İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-528.839 -104.021Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-204.987 2.947İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-256 57İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-204.731 2.890Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -642.514 -156.751Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler270.970 14.928İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.932 -2.487İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)259.038 17.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.692 34.855Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)57.481 4.217Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-9.789 30.638Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları205.947 324.454Alınan Faiz18.460 103Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-14.558 -6.611Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -1.602 -1.560Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-111.335 -87.160YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-414.987 -45.900Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.713Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-280.506 -49.686Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -280.506 -39.862Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 -9.824Verilen Nakit Avans ve Borçlar-143.653Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-143.653Alınan Faiz9.172 2.073FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI240.023 -192.521Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.554.448 848.096Kredilerden Nakit Girişleri1.554.448 848.096Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.139.927 -883.232Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.110.227 -883.232İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-29.700Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.262 -18.036Ödenen Faiz-234.510 -139.786Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)61.274 437YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-78.052 -9.195Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi17.770 2.454NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-60.282 -6.741DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.061 69.837DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42.779 63.096Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri42.779 103.061Finansal Yatırımlar114.087 208.562Ticari Alacaklar8 1.331.927 997.838İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.053 797İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.330.874 997.041Diğer Alacaklar117.518 103.250İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 10.994İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar117.518 92.256Türev Araçlar70.382 26.720Stoklar9 955.776 314.181Peşin Ödenmiş Giderler13 110.237 22.162Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.602 1.102Diğer Dönen Varlıklar12 159.931 148.451ARA TOPLAM2.904.239 1.925.327TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.904.239 1.925.327DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar156.757 145.056Ticari Alacaklar8 92.317 227.157İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar92.317 227.157Türev Araçlar108.973 133.599Maddi Duran Varlıklar10 1.872.804 764.063Kullanım Hakkı Varlıkları16.789 20.760Maddi Olmayan Duran Varlıklar320.391 357.711Şerefiye10.645 10.645Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 309.746 347.066Peşin Ödenmiş Giderler13 122.041 66.221Ertelenmiş Vergi Varlığı20 119.589 97.334Diğer Duran Varlıklar12 53 38TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.809.714 1.811.939TOPLAM VARLIKLAR5.713.953 3.737.266KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.675.694 1.014.765İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.675.694 1.014.765Banka Kredileri14 1.667.003 1.002.800Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.691 11.965Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları464.942 465.239İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları464.942 465.239Banka Kredileri14 464.942 465.239Ticari Borçlar8 750.194 479.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 21.294 9.362İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar728.900 469.862Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.794 10.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 41.098 22.848Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.780 624Kısa Vadeli Karşılıklar148.421 99.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13.030 6.884Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 135.391 92.880Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.441 44.980ARA TOPLAM3.101.364 2.137.461TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.101.364 2.137.461UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14 651.671 522.946İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar651.671 522.946Banka Kredileri14 637.478 502.567Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.193 20.379Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 15.599 834Uzun Vadeli Karşılıklar169.605 82.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar99.592 61.575Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 70.013 20.557TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER836.875 605.912TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.938.239 2.743.373ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.754.204 989.738Ödenmiş Sermaye900.000 900.000Sermaye Düzeltme Farkları22.586 22.586Birleşme Denkleştirme Hesabı5.305 5.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.779 6.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.155.393 391.723Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.155.393 391.723Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.104 -7.104Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.162.497 398.827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-61.015 -42.958Yabancı Para Çevrim Farkları9.032 -3.410Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-30.499 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-30.499Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-39.548 -39.548Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-39.548 -39.548Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.503 1.128Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-295.200 -393.718Net Dönem Karı veya Zararı18.853 98.893Kontrol Gücü Olmayan Paylar21.510 4.155TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.775.714 993.893TOPLAM KAYNAKLAR5.713.953 3.737.266Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.733.836 1.093.341 664.186 509.602Satışların Maliyeti17 -1.318.932 -885.351 -550.797 -417.232TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)414.904 207.990 113.389 92.370Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 50.797 -32.548Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -33.230 33.435FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.567 887BRÜT KAR (ZARAR)414.904 225.557 113.389 93.257Genel Yönetim Giderleri18 -90.355 -48.418 -35.767 -15.924Pazarlama Giderleri18 -167.178 -53.881 -65.483 -21.991Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -5.273 -3.472 -1.925 -1.134Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 192.444 124.775 77.454 -12.731Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -6.157 -4.758 -2.981 1.563ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)338.385 239.803 84.687 43.040Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22.100 3.754 4.195 1.377Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-46FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)360.485 243.511 88.882 44.417Finansman Giderleri14 -420.494 -318.280 -149.170 -74.904SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-60.009 -74.769 -60.288 -30.487Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri96.217 60.831 65.604 64.858Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -1.780 -337 233 105Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 97.997 61.168 65.371 64.753SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)36.208 -13.938 5.316 34.371DÖNEM KARI (ZARARI)36.208 -13.938 5.316 34.371Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17.355 -597 3.170 -333Ana Ortaklık Payları18.853 -13.341 2.146 34.704Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) (hisse başına) 21 0,02100000 -0,01500000 0,00200000 0,03900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar763.670 763.670Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 848.522 848.522Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-84.852 -84.852Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi20 -84.852 -84.852Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-18.057 4.344 5.454 4.861Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları12.442 4.344 13.889 4.861Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-39.609 -10.955Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-39.609 -10.955Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.110 0 2.520Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi20 9.110 2.520DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)745.613 4.344 769.124 4.861TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)781.821 -9.594 774.440 39.232Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17.355 -597 3.170 -333Ana Ortaklık Payları764.466 -8.997 771.270 39.565http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077008BIST