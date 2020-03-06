***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Çağrısı, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 06.03.2020Genel Kurul Tarihi 03.04.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2020Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe NİLÜFERAdres Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,4 - 2019 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,7 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,8 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - 2019 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,16 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 OLAGAN GK DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2 2019 GK BILGILENDIRME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarKarsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 11:00'de düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca şirket internet sitesinden (www.karsan.com.tr) ulaşılabilmektedir.Şirketimizin 06.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, 3 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU ve Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin özgeçmişler Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825212BIST