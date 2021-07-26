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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.07.2021 17:10



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 27.04.2021
Genel Kurul Tarihi 27.05.2021
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe NİLÜFER
Adres Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
4 - 2020 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12. maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 17. maddesine ilişkin tadillerin karara bağlanması,
6 - Yöne
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VANGD 5,51 7.966.769 % 9,98  
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Frank 9,3107 9,3668 % 0,10  
Riyal 2,2761 2,2875 % 0,11  
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17:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 1,50  
Altın Gr. 495 496 1,20  
Cumhuriyet 3.293 3.343 4,00  
Tam 3.273 3.356 3,50  
Yarım 1.582 1.623 1,69  
Çeyrek 794 812 0,85  
Gümüş.Ons 24,79 24,82 -0,39  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 -0,03  
B. Petrol 73,74 73,74 0,04  
Seans Raporu 17:12
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