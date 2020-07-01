***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
01.07.2020 21:46
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Bugün bazı basın - yayın organlarında çıkan haberlerde, Şirketimizin de katılımcısı olduğu "ABD Posta Servisi Yeni Nesil Dağıtım Aracı İhalesi"nin ABD Başkanlık seçimleri sonrasına kaldığı, ayrıca söz konusu haberin içeriğinde ihaleye yönelik olarak üretim için fiyat teklifi verme tarihinin de yanlış açıklandığı ve Şirketimizin finansal durumuna ilişkin gerçeği yansıtmayan olumsuz yorumlar yapıldığı görülmüştür. Şirketimizin 11 Mayıs 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda duyurduğu üzere söz konusu ihaleye yönelik olarak üretim için fiyat teklifi verme süresi 14 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiş olup, ihale mercii tarafından ihalenin ABD Başkanlık seçimleri sonrasına ertelendiğine ilişkin herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853909
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
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|Önceki Kapanış
|: 116.525
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117.358
En Düşük
115.123
18:056,8512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 6,8670
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|Önceki Kapanış
|: 6,8600
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6,8574
En Düşük
6,8428
18:057,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,7294
En Düşük
7,6689
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En Yüksek
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|: -0,61%
|| -2,41
|Açılış
|: 390,06
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|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
387,77
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5186
|8,5613
|% 0,52
|
|Frank
|7,2124
|7,2558
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-9,59
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.550
|-7,40
|
|Tam
|2.603
|2.616
|-7,60
|
|Yarım
|1.264
|1.280
|-3,70
|
|Çeyrek
|632
|641
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|0,67
|
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