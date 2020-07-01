***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Bugün bazı basın - yayın organlarında çıkan haberlerde, Şirketimizin de katılımcısı olduğu "ABD Posta Servisi Yeni Nesil Dağıtım Aracı İhalesi"nin ABD Başkanlık seçimleri sonrasına kaldığı, ayrıca söz konusu haberin içeriğinde ihaleye yönelik olarak üretim için fiyat teklifi verme tarihinin de yanlış açıklandığı ve Şirketimizin finansal durumuna ilişkin gerçeği yansıtmayan olumsuz yorumlar yapıldığı görülmüştür. Şirketimizin 11 Mayıs 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda duyurduğu üzere söz konusu ihaleye yönelik olarak üretim için fiyat teklifi verme süresi 14 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiş olup, ihale mercii tarafından ihalenin ABD Başkanlık seçimleri sonrasına ertelendiğine ilişkin herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853909BIST