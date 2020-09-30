***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
30.09.2020 11:14
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması"başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Bazı basın - yayın organlarında, Şirketimizin hakim ortağının değiştiği izlenimi yaratabilecek haberler çıktığı görülmüştür. Şirketimizin ya da hakim ortağı Kıraça Holding'in doğrudan ya da dolaylı hakimiyet yapısında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877372
BIST
13:271.137
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 13,91
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.137
En Düşük
1.129
13:277,7721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0447
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
13:279,1102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0685
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
13:27470,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -5,74
|Açılış
|: 470,79
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler13:25
|KENT
|334,10
|1.323.433
|% 39,15
|
|KNFRT
|19,14
|50.308.032
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|1.375.014
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|5.662.971
|% 10,00
|
|MERKO
|12,00
|1.582.320
|% 9,99
|
|JANTS
|214,20
|6.004.186
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|894.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|19.817,10
|977.918
|% -10,00
|
|YONGA
|36,10
|4.178.503
|% -9,98
|
|BRYAT
|177,80
|110.613.825
|% -9,97
|
|ASELS
|18,98
|1.749.980.325
|% 1,99
|
|SISE
|7,15
|1.198.881.229
|% -3,25
|
|KARSN
|3,13
|663.083.441
|% 5,03
|
|GARAN
|7,03
|647.874.004
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,36
|567.111.788
|% 2,44
|
|KARSN
|3,13
|663.083.441
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,36
|567.111.788
|% 2,44
|
|SISE
|7,15
|1.198.881.229
|% -3,25
|
|ASELS
|18,98
|1.749.980.325
|% 1,99
|
|GARAN
|7,03
|647.874.004
|% 1,88
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7647
|7,7713
|% -0,58
|
|Euro
|9,0960
|9,1082
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,9519
|10,0018
|% -0,59
|
|Frank
|8,3990
|8,4495
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0677
|2,0781
|% -0,41
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,35
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-32,00
|
|Tam
|3.108
|3.186
|-34,14
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-16,51
|
|Çeyrek
|753
|771
|-8,26
|