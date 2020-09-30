***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması"başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Bazı basın - yayın organlarında, Şirketimizin hakim ortağının değiştiği izlenimi yaratabilecek haberler çıktığı görülmüştür. Şirketimizin ya da hakim ortağı Kıraça Holding'in doğrudan ya da dolaylı hakimiyet yapısında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877372BIST