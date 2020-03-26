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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

26.03.2020 20:41
GÜNCEL HABERLER



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuzun 6 Mart 2020 ve 2020/10 sayılı toplantısında karara bağlanan, 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 11:00'de Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 20 Mart 2020 tarihli duyurusundaki tavsiyeler çerçevesinde iptal edilerek ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832505


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