***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteErtuğrulgazi Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 yılı 4. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarErtuğrulgazi Vergi Dairesine 17.02.2020 tarihinde, 2019 yılı 4. dönem Geçici Vergi Beyannamesi ile birlikte verilen, vergi mevzuatına (VUK) göre düzenlenmiş, 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait solo gelir tablosu ekte yer almaktadır. Şirketimizin SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) kapsamında düzenlenmiş ve halihazırda bağımsız denetimden geçmekte olan konsolide mali tabloları yasal süresi içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819731BIST