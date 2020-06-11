***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
11.06.2020 14:41
o Tip Dizel Otobüs ve 134 Adet Körüklü Tip Dizel Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Eshot Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/06/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eshot Genel Müdürlüğü tarafından açılan "170 Adet Solo Tip Dizel Otobüs ve 134 Adet Körüklü Tip Dizel Otobüs Alımı" ihalesine Şirketimiz tarafından bugün itibarıyla teklif verilmiş olup, söz konusu ihale kapsamında, ilgili otobüslerin
5 yıl süre ile garanti ve periyodik bakımları da üstlenilmiş olacaktır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850652
BIST
16:41109.244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -534,66
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
16:416,8222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0465
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8230
En Düşük
6,7686
16:417,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0500
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7598
En Düşük
7,6811
16:41381,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,41
|Açılış
|: 381,12
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
381,46
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.889.796
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|3.451.131
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|161.252.526
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|130.069.128
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|HURGZ
|1,44
|11.317.452
|% -5,26
|
|EKGYO
|1,95
|1.178.733.116
|% 0,00
|
|ASELS
|32,24
|843.606.418
|% 0,12
|
|GARAN
|8,12
|698.580.949
|% -0,85
|
|PETKM
|3,89
|645.986.295
|% 2,37
|
|IHLGM
|1,67
|489.245.832
|% 9,87
|
|EKGYO
|1,95
|1.178.733.116
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,67
|489.245.832
|% 9,87
|
|TSKB
|1,24
|272.274.668
|% 4,20
|
|ODAS
|2,04
|367.884.396
|% 0,99
|
|PETKM
|3,89
|645.986.295
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6017
|8,6448
|% -0,07
|
|Frank
|7,2159
|7,2594
|% 0,95
|
|Riyal
|1,8122
|1,8213
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-0,14
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|6,50
|
|Tam
|2.537
|2.558
|6,80
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|5,20
|
|Çeyrek
|619
|625
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,19
|39,19
|-2,54
|
Seans Raporu
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16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, ARCLK, BIMAS
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16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -722, 07 kaybederek (% -0.70 ) 101, 816
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