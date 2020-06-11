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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

11.06.2020 14:41
GÜNCEL HABERLER


o Tip Dizel Otobüs ve 134 Adet Körüklü Tip Dizel Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Eshot Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/06/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eshot Genel Müdürlüğü tarafından açılan "170 Adet Solo Tip Dizel Otobüs ve 134 Adet Körüklü Tip  Dizel Otobüs Alımı" ihalesine Şirketimiz tarafından bugün itibarıyla teklif verilmiş olup, söz konusu ihale kapsamında, ilgili otobüslerin 
5 yıl süre ile garanti ve periyodik bakımları da üstlenilmiş olacaktır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850652


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 13,20 2.889.796 % 10,00  
AYCES 41,58 3.451.131 % 10,00  
ARDYZ 32,36 161.252.526 % 9,99  
ISBIR 1.074,20 1.698.914 % 9,99  
YUNSA 14,45 130.069.128 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6017 8,6448 % -0,07  
Frank 7,2159 7,2594 % 0,95  
Riyal 1,8122 1,8213 % 0,72  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 -0,14  
Altın Gr. 381 381 1,97  
Cumhuriyet 2.464 2.489 6,50  
Tam 2.537 2.558 6,80  
Yarım 1.238 1.248 5,20  
Çeyrek 619 625 2,20  
Gümüş.Ons 18,00 18,04 -0,08  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 -0,01  
B. Petrol 39,19 39,19 -2,54  
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