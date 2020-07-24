***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
24.07.2020 15:53
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Dostu CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 63 Adet 12 Metre (Solo) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre (Körüklü) Otobüs Satın Alınma İşi
İhaleyi Açan Taraf
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
24/07/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 24.07.2020 tarihli Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Dostu CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 63 Adet 12 Metre ( Solo ) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre( Körüklü ) Otobüs Satın Alınma İşi ihalesi'ne teklif verilmek suretiyle katılım sağlanmış olup, ilgili otobüslerin 2 yıl süre ile garanti, bakım onarım ve temizlik işlemleri de üstlenilmiş olacaktır. Söz konusu ihale kapsamında, en iyi teklifin Şirketimiz tarafından verildiği öğrenilmiştir. İhale sonucu ile ilgili olarak tarafımıza henüz yetkili mercii tarafından yapılan yazılı bir bildirim bulunmamaktadır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861637
BIST
15:49118.870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -161,07
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:496,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:497,9603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9603
En Düşük
7,9191
15:49417,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,29
|Açılış
|: 417,50
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|EGEEN
|797,50
|157.647.835
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.125.933
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.772.431
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.431.582
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.455.627
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,52
|1.479.073.320
|% 3,49
|
|ASELS
|35,22
|1.387.126.605
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,33
|801.623.095
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,35
|510.522.375
|% 2,59
|
|ALKIM
|14,80
|494.955.739
|% 4,82
|
|EKGYO
|2,33
|801.623.095
|% 0,00
|
|SISE
|6,52
|1.479.073.320
|% 3,49
|
|TRKCM
|4,35
|510.522.375
|% 2,59
|
|TSKB
|1,25
|132.561.071
|% -0,79
|
|GSDHO
|2,35
|211.640.463
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6994
|8,7430
|% 0,11
|
|Frank
|7,3712
|7,4156
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8186
|1,8277
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,60
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.742
|18,00
|
|Tam
|2.801
|2.815
|20,50
|
|Yarım
|1.360
|1.376
|9,10
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,54
|43,54
|0,21
|
Seans Raporu
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16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -283, 59 kaybederek (% -0.21 ) 134, 538
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16:04
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16:04XU100
Endeks 118, 869 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 12, 791.00 milyon TL de
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16:03PENGD
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 478, 876 adet işlem
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16:01ISGSY
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 649, 874 adet işlem