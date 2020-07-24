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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

24.07.2020 15:53
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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Dostu CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 63 Adet 12 Metre (Solo) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre (Körüklü) Otobüs Satın Alınma İşi
İhaleyi Açan Taraf
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
24/07/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 24.07.2020 tarihli Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Dostu CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 63 Adet 12 Metre ( Solo ) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre( Körüklü ) Otobüs Satın Alınma İşi ihalesi'ne teklif verilmek suretiyle katılım sağlanmış olup, ilgili otobüslerin 2 yıl süre ile garanti, bakım onarım ve temizlik işlemleri de üstlenilmiş olacaktır. Söz konusu ihale kapsamında, en iyi teklifin Şirketimiz tarafından verildiği öğrenilmiştir. İhale sonucu ile ilgili olarak tarafımıza henüz yetkili mercii tarafından yapılan yazılı bir bildirim bulunmamaktadır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861637


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 797,50 157.647.835 % 10,00  
BFREN 887,80 22.125.933 % 10,00  
KENT 2.211,20 40.772.431 % 10,00  
CEOEM 4,84 60.431.582 % 10,00  
DARDL 13,31 4.205.694 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6994 8,7430 % 0,11  
Frank 7,3712 7,4156 % 0,12  
Riyal 1,8186 1,8277 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 7,60  
Altın Gr. 417 417 1,99  
Cumhuriyet 2.719 2.742 18,00  
Tam 2.801 2.815 20,50  
Yarım 1.360 1.376 9,10  
Çeyrek 682 689 4,50  
Gümüş.Ons 22,59 22,63 0,00  
Gümüş Gr. 4,98 4,98 0,01  
B. Petrol 43,54 43,54 0,21  
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