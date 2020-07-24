***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuMersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Dostu CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 63 Adet 12 Metre (Solo) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre (Körüklü) Otobüs Satın Alınma İşiİhaleyi Açan TarafMersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi24/07/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarMersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 24.07.2020 tarihli Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Dostu CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 63 Adet 12 Metre ( Solo ) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre( Körüklü ) Otobüs Satın Alınma İşi ihalesi'ne teklif verilmek suretiyle katılım sağlanmış olup, ilgili otobüslerin 2 yıl süre ile garanti, bakım onarım ve temizlik işlemleri de üstlenilmiş olacaktır. Söz konusu ihale kapsamında, en iyi teklifin Şirketimiz tarafından verildiği öğrenilmiştir. İhale sonucu ile ilgili olarak tarafımıza henüz yetkili mercii tarafından yapılan yazılı bir bildirim bulunmamaktadır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861637BIST