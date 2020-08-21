***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu170 Adet Solo Tip Dizel Otobüs ve 134 Adet Körüklü Tip Dizel Otobüs Alımıİhaleyi Açan TarafEshot Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi11/06/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih24/07/2020İhale SonucuEn düşük teklif başka bir Şirket tarafından verilmiştir.İhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalarİzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eshot Genel Müdürlüğü tarafından açılan "170 Adet Solo Tip Dizel Otobüs ve 134 Adet Körüklü Tip Dizel Otobüs Alımı" ihalesine Şirketimiz tarafından teklif verildiği 11 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamasında detaylı olarak duyurulmuştu.İhale merciinin değerlendirmesi sonucunda ihalenin en düşük fiyat teklifi veren, birinci sıradaki katılımcı lehine sonuçlandığı öğrenilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870753BIST