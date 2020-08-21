***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
21.08.2020 21:06
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
170 Adet Solo Tip Dizel Otobüs ve 134 Adet Körüklü Tip Dizel Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Eshot Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/06/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/07/2020
İhale Sonucu
En düşük teklif başka bir Şirket tarafından verilmiştir.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eshot Genel Müdürlüğü tarafından açılan "170 Adet Solo Tip Dizel Otobüs ve 134 Adet Körüklü Tip Dizel Otobüs Alımı" ihalesine Şirketimiz tarafından teklif verildiği 11 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamasında detaylı olarak duyurulmuştu.
İhale merciinin değerlendirmesi sonucunda ihalenin en düşük fiyat teklifi veren, birinci sıradaki katılımcı lehine sonuçlandığı öğrenilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870753
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
18:057,3470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0495
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
18:05457,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,69
|Açılış
|: 457,65
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,32
|19.035.879
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
|
|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|MZHLD
|15,61
|355.234
|% -9,98
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3433
|7,3470
|% 0,68
|
|Euro
|8,6560
|8,6742
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,5880
|9,6361
|% -0,29
|
|Frank
|8,0220
|8,0703
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9524
|1,9622
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-8,72
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|-0,61
|