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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

15.10.2020 13:42
GÜNCEL HABERLER



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu, 15.10.2020 tarihli 3 bölümden oluşan ihalenin  2 bölümüne katılmaya karar vermiş olup, bu çerçevede 70 adet solo (en az 12 metre) ve 30 adet körüklü (en az 18 metre) CNG yakıtlı Otobüs ihalesi ile 2 adet dizel yakıtlı uzun yol otobüsü (7,7 – 10 metre) ihalesine teklif vermek suretiyle katılım sağlamıştır. CNG yakıtlı otobüslerin 5 yıl ve dizel yakıtlı otobüslerin ise 2 yıl süre ile garanti ve bakım onarım işlemlerinin de üstlenildiği söz konusu ihaleye en iyi ikinci teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881924


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EUYO 3,41 1.484.721 % 10,00  
ETYAT 5,06 14.163.810 % 10,00  
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Riyal 2,1090 2,1196 % 0,31  
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Altın Gr. 483 483 -0,24  
Cumhuriyet 3.200 3.248 -16,00  
Tam 3.185 3.264 -16,72  
Yarım 1.540 1.579 -8,09  
Çeyrek 772 790 -4,05  
Gümüş.Ons 23,86 23,92 -0,39  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,08  
B. Petrol 42,28 42,28 -1,04  
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