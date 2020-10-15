***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuOtobüs Alımıİhaleyi Açan TarafKocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi15/10/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu, 15.10.2020 tarihli 3 bölümden oluşan ihalenin 2 bölümüne katılmaya karar vermiş olup, bu çerçevede 70 adet solo (en az 12 metre) ve 30 adet körüklü (en az 18 metre) CNG yakıtlı Otobüs ihalesi ile 2 adet dizel yakıtlı uzun yol otobüsü (7,7 – 10 metre) ihalesine teklif vermek suretiyle katılım sağlamıştır. CNG yakıtlı otobüslerin 5 yıl ve dizel yakıtlı otobüslerin ise 2 yıl süre ile garanti ve bakım onarım işlemlerinin de üstlenildiği söz konusu ihaleye en iyi ikinci teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881924BIST