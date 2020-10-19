***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuMersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Dostu CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 63 Adet 12 Metre (Solo) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre (Körüklü) Otobüs Satın Alınma İşiİhaleyi Açan TarafMersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi24/07/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih19/10/2020İhale SonucuTeklifimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kazanan teklif olarak belirlenmiş ve Şirketimize sözleşme daveti iletilmiştir.İhale Bedeli127.922.100,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım127.922.100,00 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%7,3 (31.12.2019 finansal tablolarına göre hesaplanmıştır.)AçıklamalarMersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 24.07.2020 tarihli "Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Dostu CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 63 Adet 12 Metre (Solo) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre (Körüklü) Otobüs Satın Alınma İşi ihalesi"ne en iyi teklifin Şirketimiz tarafından verildiği 24.07.2020 tarihli KAP açıklamamızda detaylı olarak duyurulmuştu.İlgili otobüslerin 2 yıl süre ile garanti, bakım onarım ve temizlik işlemlerinin de üstlenildiği ihale için ihale mercii tarafından sözleşme daveti bugün itibarıyla Şirketimize iletilmiş olup, sözleşme yasal süresi olan 10 gün içerisinde imzalanacaktır. Söz konusu ihale ile ilgili teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882358BIST