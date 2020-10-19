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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

19.10.2020 15:08
GÜNCEL HABERLER



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Dostu CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 63 Adet 12 Metre (Solo) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre (Körüklü) Otobüs Satın Alınma İşi
İhaleyi Açan Taraf
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
24/07/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
19/10/2020
İhale Sonucu
Teklifimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kazanan teklif olarak belirlenmiş ve Şirketimize sözleşme daveti iletilmiştir.
İhale Bedeli
127.922.100,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
127.922.100,00 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%7,3 (31.12.2019 finansal tablolarına göre hesaplanmıştır.)
Açıklamalar

   Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 24.07.2020 tarihli "Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Dostu CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 63 Adet 12 Metre (Solo) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre (Körüklü) Otobüs Satın Alınma İşi ihalesi"ne en iyi teklifin Şirketimiz tarafından verildiği 24.07.2020 tarihli KAP açıklamamızda detaylı olarak duyurulmuştu.
İlgili otobüslerin 2 yıl süre ile garanti, bakım onarım ve temizlik işlemlerinin de üstlenildiği ihale için ihale mercii tarafından sözleşme daveti bugün itibarıyla Şirketimize iletilmiş olup, sözleşme yasal süresi olan 10 gün içerisinde imzalanacaktır. Söz konusu ihale ile ilgili teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882358


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 11,33 107.883.010 % 10,00  
SNGYO 2,75 152.922.342 % 10,00  
NUHCM 30,14 37.455.916 % 10,00  
RAYSG 19,14 7.295.039 % 10,00  
ISBIR 3.218,10 5.473.938 % 10,00  
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Altın Gr. 484 484 -0,76  
Cumhuriyet 3.209 3.257 3,00  
Tam 3.196 3.276 5,02  
Yarım 1.545 1.584 2,42  
Çeyrek 775 792 1,22  
Gümüş.Ons 24,53 24,57 0,41  
Gümüş Gr. 6,24 6,24 0,08  
B. Petrol 42,98 42,98 0,05  
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