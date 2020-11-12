***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuOtobüs Alımıİhaleyi Açan TarafKocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi15/10/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih11/11/2020İhale SonucuŞirketimizin 70 adet solo ve 30 adet körüklü CNG yakıtlı otobüsler için verdiği teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ihale mercii tarafından yapılan inceleme sonucunda tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu ihaleye ilişkin süreç devam etmektedir.İhale Bedeli198.943.800 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım198.943.800 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%11 (31.12.2019 konsolide finansal raporuna göre hesaplanmıştır)AçıklamalarŞirketimiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesine 15 Ekim 2020 tarihinde katılım göstermiş olup, Şirketimizin 70 adet solo (en az 12 metre) ve 30 adet körüklü (en az 18 metre) CNG yakıtlı otobüsler için verdiği teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ihale mercii tarafından yapılan inceleme sonucunda tarafımıza bildirilmiştir. 5 yıl süre ile garanti ve bakım onarım işlemlerinin de üstlenildiği söz konusu ihaleye ilişkin süreç devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888050BIST