***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
12.11.2020 10:09
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/11/2020
İhale Sonucu
Şirketimizin 70 adet solo ve 30 adet körüklü CNG yakıtlı otobüsler için verdiği teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ihale mercii tarafından yapılan inceleme sonucunda tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu ihaleye ilişkin süreç devam etmektedir.
İhale Bedeli
198.943.800 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
198.943.800 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%11 (31.12.2019 konsolide finansal raporuna göre hesaplanmıştır)
Açıklamalar
Şirketimiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesine 15 Ekim 2020 tarihinde katılım göstermiş olup, Şirketimizin 70 adet solo (en az 12 metre) ve 30 adet körüklü (en az 18 metre) CNG yakıtlı otobüsler için verdiği teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ihale mercii tarafından yapılan inceleme sonucunda tarafımıza bildirilmiştir. 5 yıl süre ile garanti ve bakım onarım işlemlerinin de üstlenildiği söz konusu ihaleye ilişkin süreç devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888050
BIST