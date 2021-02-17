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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

17.02.2021 19:01



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Ankara Büyükşehir Belediyesi - Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/02/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimizin 17.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu 17.02.2021 tarihli ve iki aşamadan oluşan birinci aşamada sunulan teknik dosyanın ihale mercii tarafından kabul edilmesi sonrasında ikinci aşamada fiyat teklifi verilecek otobüs ihalesine Şirketimiz tarafından bugün itibarıyla katılım sağlanmıştır. Birinci bölümde 163 adet körüklü ve 91 adet solo olmak üzere toplam 254 adet CNG yakıtlı otobüs, ikinci bölümde ise 28 adet dizel yakıtlı körüklü otobüs olmak üzere iki bölümde toplam 282 adet otobüs alımını içeren söz konusu ihalede ilgili otobüslerin 2 yıl süre ile garanti ve periyodik bakımları da üstlenilmiş olacaktır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910573


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MERIT 234,30 879.797 % 10,00  
ARZUM 25,98 157.149.914 % 9,99  
SAYAS 14,97 22.999.758 % 9,99  
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Tam 2.653 2.722 -21,32  
Yarım 1.282 1.317 -10,31  
Çeyrek 643 658 -5,16  
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