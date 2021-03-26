***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.07.2020 - 19.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuMersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Dostu CNG Yakıtlı Otobüs Satın Alınma İşiİhaleyi Açan TarafMersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi24/07/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih19/10/2020İhale SonucuTeklifimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kazanan teklif olarak belirlenmiştir.İhale Bedeli152.511.900,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım152.511.900,00 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%9,65 (31.12.2020 finansal tablolarına göre hesaplanmıştır.)AçıklamalarMersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 24.07.2020 tarihli "63 Adet 12 Metre (Solo) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre (Körüklü) Otobüs Satın Alınma İşi ihalesi" ile ilgili olarak imzalanan sözleşmenin iş arttırımı maddesi çerçevesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi %20 iş artışı talebinde bulunmuştur. Ek talep ile beraber, belediyeye teslim edilecek araç sayısı 75 adet CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 12 Metre (Solo) ve 12 Adet CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 18 Metre (Körüklü) Otobüse yükselmiş olup, söz konusu ihaleden elde edilecek toplam ciro 152.5 Milyon TL'ye yükselmiştir. Son durum itibarıyla, ihaleden elde edilecek gelirin kamuya açıklanan son yıllık mali tablolarımızdaki (31 Aralık 2020) brüt satış hasılatı tutarına oranı ise %9,65'e ulaşmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920987BIST