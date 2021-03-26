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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

26.03.2021 15:09



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2020 - 19.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çevre Dostu CNG Yakıtlı Otobüs Satın Alınma İşi
İhaleyi Açan Taraf
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
24/07/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
19/10/2020
İhale Sonucu
Teklifimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kazanan teklif olarak belirlenmiştir.
İhale Bedeli
152.511.900,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
152.511.900,00 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%9,65 (31.12.2020 finansal tablolarına göre hesaplanmıştır.)
Açıklamalar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 24.07.2020 tarihli "63 Adet 12 Metre (Solo) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre (Körüklü) Otobüs Satın Alınma İşi ihalesi" ile ilgili olarak imzalanan sözleşmenin iş arttırımı maddesi çerçevesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi %20 iş artışı talebinde bulunmuştur. Ek talep ile beraber, belediyeye teslim edilecek araç sayısı 75 adet CNG Yakıtlı (Doğalgaz)  12 Metre (Solo) ve 12 Adet CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 18 Metre (Körüklü) Otobüse yükselmiş olup, söz konusu ihaleden elde edilecek toplam ciro 152.5 Milyon TL'ye yükselmiştir. Son durum itibarıyla, ihaleden elde edilecek gelirin kamuya açıklanan son yıllık mali tablolarımızdaki (31 Aralık 2020) brüt satış hasılatı tutarına oranı ise %9,65'e ulaşmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920987


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Tam 2.940 3.016 11,87  
Yarım 1.421 1.459 5,74  
Çeyrek 713 730 2,88  
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