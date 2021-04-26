***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
26.04.2021 20:26
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Ankara Büyükşehir Belediyesi - Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/02/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
26/04/2021
İhale Sonucu
En iyi teklif başka bir katılımcı tarafından verilmiştir.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimizin 17 Şubat 2021 ve 9 Nisan 2021 tarihli Özel Durum Açıklamalarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesine katılım sağlandığı detaylı olarak duyurulmuştur. Son olarak 9 Nisan 2021 tarihinde ihalenin ikinci aşamasında 163 adet körüklü ve 91 adet solo olmak üzere toplam 254 adet CNG yakıtlı otobüs için Şirketimiz tarafından sunulan teklife yönelik olarak İhale merciinin puantaj yöntemine göre değerlendirmesi sonucunda ihalenin en iyi teklifi veren başka bir katılımcı lehine sonuçlandığı öğrenilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931088
BIST
18:051.374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.374
En Düşük
1.344
18:058,2842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2902
En Düşük
8,2666
18:0510,0186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0104
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,0318
En Düşük
9,9929
18:05474,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,98
|Açılış
|: 474,25
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUGYO
|12,54
|4.198.967
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.365.652
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.633.974
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|18.267.653
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.632.683
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|58.323.429
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|96.854.565
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.678.187
|% -9,56
|
|GLYHO
|3,63
|71.963.863
|% -7,16
|
|SNPAM
|17,12
|273.882
|% -6,45
|
|EREGL
|19,32
|1.631.736.234
|% 7,39
|
|THYAO
|11,73
|1.107.773.087
|% 4,08
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,10
|414.122.138
|% 0,96
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|KRDMD
|7,15
|830.167.515
|% 2,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2739
|8,2842
|% 0,16
|
|Euro
|10,0030
|10,0186
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,4743
|11,5319
|% -0,93
|
|Frank
|9,0204
|9,0748
|% -1,13
|
|Riyal
|2,2008
|2,2118
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,19
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,20
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında