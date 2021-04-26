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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

26.04.2021 20:26



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Ankara Büyükşehir Belediyesi - Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/02/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
26/04/2021
İhale Sonucu
En iyi teklif başka bir katılımcı tarafından verilmiştir.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimizin 17 Şubat 2021 ve 9 Nisan 2021 tarihli Özel Durum Açıklamalarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesine katılım sağlandığı detaylı olarak duyurulmuştur. Son olarak 9 Nisan 2021 tarihinde ihalenin ikinci aşamasında 163 adet körüklü ve 91 adet solo olmak üzere toplam 254 adet CNG yakıtlı otobüs için Şirketimiz tarafından sunulan teklife yönelik olarak İhale merciinin puantaj yöntemine göre değerlendirmesi sonucunda ihalenin en iyi teklifi veren başka bir katılımcı lehine sonuçlandığı öğrenilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931088


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TRILC 40,48 44.633.974 % 10,00  
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