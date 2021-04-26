***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuOtobüs Alımıİhaleyi Açan TarafAnkara Büyükşehir Belediyesi - Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi17/02/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih26/04/2021İhale SonucuEn iyi teklif başka bir katılımcı tarafından verilmiştir.İhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimizin 17 Şubat 2021 ve 9 Nisan 2021 tarihli Özel Durum Açıklamalarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesine katılım sağlandığı detaylı olarak duyurulmuştur. Son olarak 9 Nisan 2021 tarihinde ihalenin ikinci aşamasında 163 adet körüklü ve 91 adet solo olmak üzere toplam 254 adet CNG yakıtlı otobüs için Şirketimiz tarafından sunulan teklife yönelik olarak İhale merciinin puantaj yöntemine göre değerlendirmesi sonucunda ihalenin en iyi teklifi veren başka bir katılımcı lehine sonuçlandığı öğrenilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931088BIST