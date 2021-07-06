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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

06.07.2021 11:25



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
05/02/2021
İhale Sonucu
Şirketimizin teklifi ekonomik olarak en avantajlı ikinci teklif olarak kararlaştırılmıştır.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesi için KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açtığını, söz konusu iptal davasının reddine karar verildiğini, karara karşı gerekli yollara başvurulacağını, ayrıca bu KİK kararı üzerine yeniden 9 Şubat 2021 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kararına karşı hukuki yollara başvurulduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda detaylı olarak duyurmuştu. Söz konusu 9 Şubat 2021 tarihli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kararı üzerine verilen KİK kararına karşı tarafımızca açılan davada kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiş olup, süreç devam etmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946816


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SELVA 6,49 19.134.055 % 10,00  
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