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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

26.07.2021 08:55



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
44 adet 18 metre elektrikli belediye otobüsü alımı ihalesi
İhaleyi Açan Taraf
Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı - Timisoara Belediyesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/12/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
20/07/2021
İhale Sonucu
İhaleyi kazandığımız tarafımıza bildirilmiş olup, diğer katılımcıların itiraz süreci devam etmektedir.
İhale Bedeli
276.537.654 TL ( 136.400.145 LEI) (16.07.2021 TCMB Döviz Alış Kuru ile Türk Lirasına çevirilmiştir.)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
276.537.654 TL ( 136.400.145 LEI) (16.07.2021 TCMB Döviz Alış Kuru ile Türk Lirasına çevirilmiştir.)
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%18 (31.12.2020 konsolide finansal tablolarına göre hesaplanmıştır.)
Açıklamalar

Şirketimiz, Timisoara Belediyesi'nin şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan, 44 adet 18 metre uzunluğunda elektrikli belediye otobüsü alımı ihalesine katılım sağladığını 15 Aralık 2020 tarihli KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) açıklamasında detaylı olarak duyurmuştur. İhale kapsamındaki elektrikli otobüslerin 6 yıllık bakımı için gerekli malzeme tedariği ile şarj istasyonu temininin de Şirketimiz tarafından üstlenileceği ihaleyi kazandığımız ihale mercii tarafından tarafımıza bildirilmiş olup, diğer katılımcıların itiraz süreci devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951685


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