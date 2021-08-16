***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu44 adet 18 metre elektrikli belediye otobüsü alımı ihalesiİhaleyi Açan TarafRomanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı - Timisoara Belediyesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi15/12/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih20/07/2021İhale Sonucuİhaleyi kazandığımız tarafımıza bildirilmiş olup, ihaleye ilişkin sözleşme imzalamak üzere davet edildik.İhale Bedeli276.537.654 TL ( 136.400.145 LEI) (16.07.2021 TCMB Döviz Alış Kuru ile Türk Lirasına çevirilmiştir.)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım276.537.654 TL ( 136.400.145 LEI) (16.07.2021 TCMB Döviz Alış Kuru ile Türk Lirasına çevirilmiştir.)Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%18 (31.12.2020 konsolide finansal tablolarına göre hesaplanmıştır.)AçıklamalarŞirketimiz, Timisoara Belediyesi'nin şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan, 44 adet 18 metre uzunluğunda elektrikli belediye otobüsü alımı ihalesine katılım sağladığını, ihaleyi kazandığımızın ihale mercii tarafından tarafımıza bildirildiğini ve itiraz sürecinin devam ettiğini 15 Aralık 2020 ve 26 Temmuz 2021 tarihli KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) açıklamalarında detaylı olarak duyurmuştu. İhale kapsamındaki elektrikli otobüslerin 6 yıllık bakımı için gerekli malzeme tedariği ile şarj istasyonu temininin de Şirketimiz tarafından üstlenileceği ihale için sözleşme daveti ihale mercii tarafından Şirketimize iletilmiş olup, sözleşme yasal süresi içinde imzalanacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958466BIST