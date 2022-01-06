Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

06.01.2022 09:08
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
05/02/2021
İhale Sonucu
Şirketimizin teklifi ekonomik olarak en avantajlı ikinci teklif olarak kararlaştırılmıştır.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesi için KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açtığını, söz konusu iptal davasının reddine karar verildiğini, karara karşı gerekli yollara başvurulacağını, ayrıca bu KİK kararı üzerine verilen 9 Şubat 2021 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kararına karşı hukuki yollara başvurulduğunu, 9 Şubat 2021 tarihli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kararı üzerine verilen KİK kararına karşı tarafımızca açılan davada kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinin tarafımıza bildirilmiş olduğunu, daha sonra söz konusu davanın kısmen kabulüne ve KİK kararının ilgili kısmının iptaline karar verildiğini, bu kapsamda KIK tarafından, KIK kararının iptal edilen kısmına ilişkin yeniden inceleme yapılmasının gerektiği, KIK tarafından yeniden yapılan incelemede itirazımızın reddedilmiş olduğu, söz konusu karara karşı gerekli hukuki yollara başvurulacağı Kamuyu Aydınlatma Platformunda detaylı olarak duyurulmuştu.
Son olarak, yukarıda yer verilen sürecin başındaki ilk davaya ilişkin olarak verilen red kararı üzerine Şirketimiz tarafından yapılan temyiz başvurusunda Danıştay tarafından, Şirketimiz tarafıdan açılan davanın reddine ilişkin ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin (1.2.2021 tarihli KAP açıklamamızda yer verilen KİK kararının) iptaline kesin olarak karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989188


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.005
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
0 En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EREGL 30,86 2.597.778.492 % 0,00  
TTKOM 10,86 395.379.352 % 0,00  
SNGYO 4,20 26.789.834 % 0,00  
YUNSA 13,79 14.666.515 % 0,00  
PKART 20,04 7.975.733 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8233 13,8927 % 1,64  
Euro 15,6328 15,7260 % 1,69  
Sterlin 18,4836 18,5763 % 0,19  
Frank 14,8651 14,9546 % 0,31  
Riyal 3,6385 3,6567 % 0,37  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 -6,91  
Altın Gr. 793 793 -1,78  
Cumhuriyet 5.261 5.340 91,00  
Tam 5.234 5.371 88,65  
Yarım 2.530 2.598 42,88  
Çeyrek 1.269 1.299 21,44  
Gümüş.Ons 22,60 22,62 -0,12  
Gümüş Gr. 9,92 9,94 -0,06  
B. Petrol 80,06 80,06 -0,74  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru