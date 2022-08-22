***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
22.08.2022 16:54
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
35+17 adet 12 metre elektrikli otobüs alımı
İhaleyi Açan Taraf
Letonya Riga Belediyesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
22/08/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Letonya Riga belediyesinin açmış olduğu 35+17 adet 12 metre Elektrikli Otobüs Alım İhalesine bugün katılım sağlanmıştır.
İhale makamı tarafından verilen fiyatlar açıklanmış olup en iyi fiyat teklifinin Şirketimiz tarafından verildiği anlaşılmıştır.
Verilen teklifler ağırlıklı fiyat olmak üzere, teknik ve ticari yeterlilik gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek olup ihalenin sonucu ve sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057566
BIST
17:393.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 47,93
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
17:3918,1098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
17:3918,0553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1008
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,0366
17:391.012,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,05
|Açılış
|: 1.012,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler17:39
|CMBTN
|323,40
|70.581.625
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,32
|70.299.336
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.029.382
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|370.072.107
|% 9,96
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,34
|514.744.852
|% -7,94
|
|GLRYH
|3,82
|58.322.060
|% -6,83
|
|GZNMI
|38,54
|336.485.697
|% -6,64
|
|SANFM
|19,98
|25.962.286
|% -5,67
|
|PETKM
|12,01
|6.474.720.631
|% 3,53
|
|THYAO
|68,05
|4.589.776.406
|% -0,66
|
|AKBNK
|10,77
|3.206.106.438
|% 1,60
|
|SASA
|53,20
|2.833.905.807
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,89
|2.792.183.228
|% 6,28
|
|EKGYO
|3,89
|2.792.183.228
|% 6,28
|
|PETKM
|12,01
|6.474.720.631
|% 3,53
|
|YKBNK
|5,83
|2.694.657.996
|% 2,82
|
|AKBNK
|10,77
|3.206.106.438
|% 1,60
|
|DOHOL
|5,00
|1.270.374.943
|% 0,81
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1010
|18,1098
|% 0,13
|
|Euro
|18,0371
|18,0553
|% -0,56
|
|Sterlin
|21,2728
|21,3795
|% -0,27
|
|Frank
|18,7440
|18,8569
|% -0,18
|
|Riyal
|4,8063
|4,8304
|% 0,11
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-10,47
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.826
|6.884
|-53,00
|
|Yarım
|3.326
|3.365
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,03
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,00
|
|B. Petrol
|93,27
|93,27
|-3,45
|
Seans Raporu
17:39
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-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ISCTR, EKGYO
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 4 artarak (% 1.66 ) 2, 721
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YYAPI, CANTE, SILVR, BJKAS, DOGUB, CMBTN, BERA, BUCIM, SNPAM, HKTM
-
17:54
BUCIM, MEPET, CANTE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:54
TUKAS, INTEM, MRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında