***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu35+17 adet 12 metre elektrikli otobüs alımıİhaleyi Açan TarafLetonya Riga Belediyesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi22/08/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarLetonya Riga belediyesinin açmış olduğu 35+17 adet 12 metre Elektrikli Otobüs Alım İhalesine bugün katılım sağlanmıştır.İhale makamı tarafından verilen fiyatlar açıklanmış olup en iyi fiyat teklifinin Şirketimiz tarafından verildiği anlaşılmıştır.Verilen teklifler ağırlıklı fiyat olmak üzere, teknik ve ticari yeterlilik gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek olup ihalenin sonucu ve sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057566BIST