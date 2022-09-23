***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
23.09.2022 16:26
olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064925
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0976
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,9048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1365
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05974,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,39
|Açılış
|: 974,50
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4027
|18,4126
|% 0,51
|
|Euro
|17,8921
|17,9091
|% -0,73
|
|Sterlin
|20,0318
|20,1323
|% -2,50
|
|Frank
|18,6872
|18,7998
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8781
|4,9026
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-24,61
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-8,95
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.658
|6.780
|18,00
|
|Yarım
|3.237
|3.305
|4,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.653
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,43
|
|B. Petrol
|85,79
|85,79
|-4,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
-
17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem