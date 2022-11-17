***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu35+17 adet 12 metre elektrikli otobüs alımıİhaleyi Açan TarafLetonya Riga Belediyesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi22/08/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih17/11/2022İhale Sonucuİhale, Şirketimiz dışındaki bir katılımcı lehine sonuçlanmıştır.İhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimizin, 22 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, Letonya Riga Belediyesi tarafından 35+17 adet 12 metre elektrikli otobüs alımı için açılan ihaleye teklif verdiği duyurulmuştu.Letonya Riga Belediyesi tarafından Şirketimize tebliğ edilen yazıda, ihalenin Şirketimiz dışındaki katılımcılardan biri lehine sonuçlandığı tarafımıza bildirilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla sunulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080961BIST