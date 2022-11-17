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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

17.11.2022 18:19
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
35+17 adet 12 metre elektrikli otobüs alımı
İhaleyi Açan Taraf
Letonya Riga Belediyesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
22/08/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
17/11/2022
İhale Sonucu
İhale, Şirketimiz dışındaki bir katılımcı lehine sonuçlanmıştır.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

       Şirketimizin, 22 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, Letonya Riga Belediyesi tarafından 35+17 adet 12 metre elektrikli otobüs alımı için açılan ihaleye teklif verdiği duyurulmuştu.
Letonya Riga Belediyesi tarafından Şirketimize tebliğ edilen yazıda, ihalenin Şirketimiz dışındaki katılımcılardan biri lehine sonuçlandığı tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla sunulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080961


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MEGAP 6,49 75.539.904 % 10,00  
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