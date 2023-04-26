***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2022 , 19.12.2022, 14.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu100 adet 12 metre elektrikli otobüs alımı, gerekli şarj altyapısının sağlanması, garaj yönetimi ve bakımıİhaleyi Açan TarafBükreş Belediyesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi28/07/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuSöz konusu ihaleye ilişkin hukuki süreç devam etmektedir.İhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, daha önceki KAP açıklamalarında 28 Temmuz 2022 tarihinde teklif vermiş olduğu, Romanya Bükreş Belediyesi'nin açmış olduğu 100 adet 12 metre elektrikli otobüs ve şarj ünitesi alımı, gerekli şarj altyapısının sağlanması, garaj yönetimi ve bakımı ihalesinde, ihale mercii tarafından ihale kazananı olarak bildirildiğini ve ilgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonucunda sözleşme imzalanacağını daha sonra itiraz mercii tarafından ihale katılımcısı bir Şirketin itirazının kabul edildiğini, ihalenin yeniden değerlendirilmesine karar verildiğini ve bu karara ilişkin hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.Şirketimizin itiraz merciinin itirazı kabul kararına karşı açığı dava süreci, olumsuz sonuçlanmıştır.Öte yandan, Şirketimiz tarafından itiraz merciinin itirazı kabul kararından sonra ihale mercii tarafından yeniden değerlendirme sonucu verilen karara karşı bu defa Şirketimiz tarafından itiraz merciine tüm ihalenin iptali sonucunu doğuracak şeklide itiraz başvurusunda bulunulmuş olup söz konusu itiraz başvurusunun incelenmesi halen devam etmektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141401BIST