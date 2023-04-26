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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

26.04.2023 18:47
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022 , 19.12.2022, 14.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
100 adet 12 metre elektrikli otobüs alımı, gerekli şarj altyapısının sağlanması, garaj yönetimi ve bakımı
İhaleyi Açan Taraf
Bükreş Belediyesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
28/07/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Söz konusu ihaleye ilişkin hukuki süreç devam etmektedir.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

     Şirketimiz, daha önceki KAP açıklamalarında 28 Temmuz 2022 tarihinde teklif vermiş olduğu, Romanya Bükreş Belediyesi'nin açmış olduğu 100 adet 12 metre elektrikli otobüs ve şarj ünitesi alımı, gerekli şarj altyapısının sağlanması, garaj yönetimi ve bakımı ihalesinde, ihale mercii tarafından ihale kazananı olarak bildirildiğini ve ilgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonucunda sözleşme imzalanacağını daha sonra itiraz mercii tarafından ihale katılımcısı bir Şirketin itirazının kabul edildiğini, ihalenin yeniden değerlendirilmesine karar verildiğini ve bu karara ilişkin hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.
Şirketimizin itiraz merciinin itirazı kabul kararına karşı açığı dava süreci, olumsuz sonuçlanmıştır.
Öte yandan, Şirketimiz tarafından itiraz merciinin itirazı kabul kararından sonra ihale mercii tarafından yeniden değerlendirme sonucu verilen karara karşı bu defa Şirketimiz tarafından itiraz merciine tüm ihalenin iptali sonucunu doğuracak şeklide itiraz başvurusunda bulunulmuş olup söz konusu itiraz başvurusunun incelenmesi halen devam etmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141401


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