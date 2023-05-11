***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.05.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin, 600.000.000 TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) nominal değere kadar yurt içi tahvil ihraçlarına yönelik olarak almış olduğu 13 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı, aynı gün Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında planlanan tahvil ihraç tavanı ile ilgili olarak Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150422BIST