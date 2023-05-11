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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.05.2023 14:58
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt içi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.05.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 600.000.000 TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) nominal değere kadar yurt içi tahvil ihraçlarına yönelik olarak almış olduğu 13 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı, aynı gün Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında planlanan tahvil ihraç tavanı ile ilgili olarak Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150422


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