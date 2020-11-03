***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi çerçevesinde 2020 yılında, Şirketimiz ile Industria Italiana Autobus S.p.A.(IIA) arasında yapılması planlanan satış işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablo olan 2019 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşmış olması nedeniyle rapor hazırlanmasına ve bu raporun sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına karar verilmiştir. 2020 Yılı Öngörülen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç BölümüŞirketimizin 11 Aralık 2018 tarih ve 2018/26 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile IIA'daki %5 olan ortaklık payı %70‘e yükselmiş ve daha sonra IIA tarafından yapılan sermaye artırımınaŞirketimizin 29 Ocak 2019 tarih ve 2019/2 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirlenen oranda iştirak edilmesi sonucunda IIA'daki %70 olan ortaklık payı %28,59'a gerilemiştir.Dolayısıyla, IIA 11 Aralık 2018 ve 29 Ocak 2019 tarihleri arasında Şirketimizin bağlı ortaklığı iken, 29 Ocak 2019 itibarıyla Şirketimizin iştiraki olmuştur. IIA'nın ortaklık yapısındagerçekleşen değişiklik sonrası, IIA'nın ilişkili taraf olup olmadığı değerlendirilmiş ve Şirketimizin IIA ile yaptığı işlemlerin ilişkili taraf işlemi olarak değerlendirilmesi uygunbulunmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi çerçevesinde 2020 yılında, Şirketimiz ileIndustria Italiana Autobus S.p.A.(IIA) arasında yapılması planlanan satış işlemlerinin 2019 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'dan fazla bir oranaulaşmış olması nedeniyle bu raporda IIA ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve IIA'nın ilişkili tarafımız olduğu 11 Aralık 2018 tarihi öncesinde olduğu gibiişlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğuna ilişkin bilgi sunulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885938BIST