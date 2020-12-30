***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.12.2020 18:38
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi çerçevesinde 2020 yılında, Şirketimiz ile Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. arasında yapılması planlanan satış işlemlerinin 2019 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşmış olması nedeniyle bu raporun hazırlanmasına ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına karar verilmiştir.
2020 Yılı Öngörülen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi çerçevesinde 2020 yılında, Şirketimiz ile Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. arasında yapılması planlanan satış işlemlerinin kamuya açıklanan 2019 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazla bir orana ulaşmış olması nedeniyle, bu raporda hisselerinin tamamı Şirketimize ait olan Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğuna ilişkin bilgi sunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895756
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
18:057,3675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0279
|Açılış
|: 7,3750
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|Önceki Kapanış
|: 7,3600
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7,3961
En Düşük
7,3047
18:059,0406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0181
|Açılış
|: 9,0650
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|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0914
En Düşük
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18:05447,20
En Yüksek
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|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 447,20
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|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|143,00
|345.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.565,10
|401.634
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|406.704.139
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.592.717
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.650.253
|% 9,99
|
|NIBAS
|52,95
|20.922.079
|% -9,87
|
|OSMEN
|30,32
|4.133.198
|% -9,44
|
|TKURU
|205,00
|299.340
|% -8,89
|
|IDEAS
|13,20
|4.819.582
|% -6,38
|
|PKENT
|830,00
|892.810
|% -6,15
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 9,94
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 3,02
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 3,49
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 1,99
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% -0,46
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 2,37
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 3,87
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3618
|7,3675
|% -0,38
|
|Euro
|9,0202
|9,0406
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9926
|10,0427
|% 0,42
|
|Frank
|8,3147
|8,3648
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9591
|1,9690
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|7,42
|
|Altın Gr.
|447
|447
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,02
|
|B. Petrol
|51,20
|51,20
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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