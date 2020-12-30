***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi çerçevesinde 2020 yılında, Şirketimiz ile Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. arasında yapılması planlanan satış işlemlerinin 2019 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşmış olması nedeniyle bu raporun hazırlanmasına ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına karar verilmiştir.2020 Yılı Öngörülen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç BölümüSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi çerçevesinde 2020 yılında, Şirketimiz ile Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. arasında yapılması planlanan satış işlemlerinin kamuya açıklanan 2019 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazla bir orana ulaşmış olması nedeniyle, bu raporda hisselerinin tamamı Şirketimize ait olan Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğuna ilişkin bilgi sunulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895756BIST