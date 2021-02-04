***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.02.2021 13:05
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri başlıklı 12. Maddesi ve Toplantı Yeri başlıklı 17. Maddesi
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25 Ocak 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12. Maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 17. Maddesi'nin değiştirilmesine karar verildiği aynı gün detaylı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuş olup, söz konusu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerekli iznin alınmasını teminen 4 Şubat 2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KARSAN ESAS SOZLESME TADILI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907439
BIST
14:341.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.534
14:347,1147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0498
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
14:348,5449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0807
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
14:34414,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -7,77
|Açılış
|: 414,71
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler14:34
|AYEN
|6,93
|203.557.809
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|ARMDA
|72,75
|10.434.272
|% 9,98
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|143.732.163
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|DITAS
|40,80
|13.237.822
|% -4,81
|
|YAPRK
|119,00
|3.434.888
|% -4,80
|
|SISE
|7,77
|1.169.166.548
|% 2,24
|
|KARSN
|5,25
|1.011.662.170
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,06
|889.553.198
|% 2,62
|
|GARAN
|10,07
|771.913.630
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,51
|674.063.361
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|674.063.361
|% -0,40
|
|KARSN
|5,25
|1.011.662.170
|% 2,34
|
|PEGYO
|2,55
|432.237.159
|% -2,30
|
|SISE
|7,77
|1.169.166.548
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,06
|889.553.198
|% 2,62
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1109
|7,1147
|% -0,70
|
|Euro
|8,5380
|8,5449
|% -0,94
|
|Sterlin
|9,6319
|9,6802
|% -1,03
|
|Frank
|7,8551
|7,9024
|% -0,96
|
|Riyal
|1,8910
|1,9005
|% -0,61
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-20,92
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-7,29
|
|Cumhuriyet
|2.757
|2.799
|-55,00
|
|Tam
|2.742
|2.813
|-55,69
|
|Yarım
|1.325
|1.361
|-26,93
|
|Çeyrek
|665
|680
|-13,47
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|58,84
|58,84
|0,15
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:45IHGZT
Yüzde 6.34 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 535, 984 adet işlem
-
14:44AGHOL
Yüzde 4.34 oranında artışla 29.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 488, 801 adet işlem
-
14:43TACTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.90 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 940 adet işlem
-
14:42XU100
Endeks 1, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 16, 064.00 milyon TL de
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14:42BRISA
Yüzde 6.64 oranında artışla 26.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 219, 697 adet işlem