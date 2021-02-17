***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulu kararının revize edilmesi nedeniyle açıklama güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri başlıklı 12. Maddesi ve Toplantı Yeri başlıklı 17. MaddesiSPK Başvuru Tarihi 04.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 17.02.2021 tarihli ve 2021/6 nolu Yönetim Kurulu kararı ile1. Şirketimiz tarafından 25 Ocak 2021 tarih ve 2021 / 1 nolu Yönetim Kurulu kararıyla esas sözleşme değişikliği talebi ile SPK'ya başvurulmuş olup, daha sonra durum yeniden değerlendirilerek yeniden düzenlenen ve iş bu karara ekli şekilde sunulan Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12. Maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 17. Maddesi'nin ekteki şekil ve gerekçeler çerçevesinde değiştirilmesine,2. Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasınakatılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KARSAN ESAS SOZLESME TADILI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910575BIST