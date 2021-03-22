***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.03.2021 14:10
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri başlıklı 12. Maddesi ve Toplantı Yeri başlıklı 17. Maddesi
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.03.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-2962 sayılı yazısı ile onaylanan ve akabinde gerekli izinin alınmasını teminen T.C. Ticaret Bakanlığı'na onayına sunulan Esas Sözleşme tadil tasarımız ilgili bakanlığın 18.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062441009 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu esas sözleşme tadil metni yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KARSAN ESAS SOZLESME TADILI ONAYLI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919698
BIST
18:051.379
En Yüksek
|Değişim
|: -9,79%
|| -149,74
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.379
18:057,9073
En Yüksek
|Değişim
|: 9,62%
|| 0,6942
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
18:059,5140
En Yüksek
|Değişim
|: 10,75%
|| 0,9237
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
18:05441,65
En Yüksek
|Değişim
|: 9,09%
|| 36,82
|Açılış
|: 441,65
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|31,32
|106.955.714
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,28
|18.524.641
|% 9,95
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|DOCO
|614,50
|121.880.800
|% 0,41
|
|ISATR
|270.000,00
|270.000
|% 0,00
|
|KOZAL
|109,80
|621.384.951
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|9.961.995
|% -10,00
|
|ISYAT
|3,15
|10.051.026
|% -10,00
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,40
|2.506.123
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.141.748.628
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|1.062.269.861
|% -9,98
|
|EREGL
|14,71
|1.022.666.550
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|416.523.329
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,76
|124.386.002
|% -9,52
|
|GARAN
|7,98
|1.141.748.628
|% -9,93
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9024
|7,9073
|% 9,62
|
|Euro
|9,4722
|9,5140
|% 10,75
|
|Sterlin
|10,8903
|10,9449
|% 9,20
|
|Frank
|8,5051
|8,5563
|% 10,00
|
|Riyal
|2,0977
|2,1082
|% 9,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-9,44
|
|Altın Gr.
|443
|443
|38,05
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,46
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -158, 1 kaybederek (% -9.94 ) 1, 433
-
17:58XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 8 altında . İşlem hacmi 16, 453.00 milyon TL de
-
17:53XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 83 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAL, BIMAS
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, DOHOL, YKBNK