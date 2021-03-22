***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri başlıklı 12. Maddesi ve Toplantı Yeri başlıklı 17. MaddesiSPK Başvuru Tarihi 04.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.03.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-2962 sayılı yazısı ile onaylanan ve akabinde gerekli izinin alınmasını teminen T.C. Ticaret Bakanlığı'na onayına sunulan Esas Sözleşme tadil tasarımız ilgili bakanlığın 18.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062441009 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu esas sözleşme tadil metni yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KARSAN ESAS SOZLESME TADILI ONAYLI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919698BIST