***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Genel Kurul Kurul Kararının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri başlıklı 12. Maddesi ve Toplantı Yeri başlıklı 17. MaddesiSPK Başvuru Tarihi 04.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 14.07.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 26.07.2021 tarihinde KAP'ta yayımlamış olduğu Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim'de tescil tarihi sehven girilmediği için KAP açıklaması yeniden gönderilmektedir.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12. maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 17. maddesine ilişkin tadil metni 27.05.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul 14.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KARSAN ESAS SOZLESME TADILI ONAYLI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951942BIST