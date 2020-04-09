***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.04.2020 13:16
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme Raporu'nda, Şirketimizin • Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+ Uzun Vadeli Görünümü "Stabil", • Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 Kısa Vadeli Görünümü "Negatif" olarak belirlenmiştir. Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan kredi derecelendirme raporumuzda kısa vadeli görünümün "Negatif" olarak belirlenmesinde Şirket'in mevcut finansal durumundan bağımsız olarak, Covid-19 pandemisinin küresel ticaret ortamı ve genel olarak talep üzerinde kısa vadede beklenen olumsuz etkileri ile Şirket'in yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermesi beklenen pazar karakteristiğinin dikkate alındığı yazılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Notların tanımı * Uzun Dönem TR BBB+ ve Kısa Dönem TR A2: Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti yüksek ancak olumsuz ekonomik koşul ve değişimlerden etkilenebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836850
BIST
17:2895.513
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 2.288,02
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.547
En Düşük
93.629
17:286,6600
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,1114
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
17:287,2917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0784
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
17:28358,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,75
|Açılış
|: 358,89
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|17,93
|3.144.237
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|65.841.901
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.980.376
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.247.311
|% 10,00
|
|CELHA
|8,14
|4.909.231
|% 10,00
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,46
|88.672.867
|% -7,52
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,42
|26.592.492
|% -4,91
|
|TIRE
|7,31
|23.775.599
|% -3,56
|
|GARAN
|8,37
|1.514.987.234
|% 6,35
|
|GSRAY
|2,65
|878.816.365
|% 5,16
|
|THYAO
|9,73
|878.806.772
|% 1,35
|
|ASELS
|25,20
|813.544.914
|% 0,80
|
|PGSUS
|45,12
|612.774.729
|% 5,67
|
|GSRAY
|2,65
|878.816.365
|% 5,16
|
|YKBNK
|1,99
|539.529.381
|% 5,29
|
|GARAN
|8,37
|1.514.987.234
|% 6,35
|
|ECILC
|4,55
|578.146.018
|% 6,06
|
|TSPOR
|4,04
|482.788.240
|% 9,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2750
|8,3165
|% -0,98
|
|Frank
|6,8596
|6,9009
|% -1,07
|
|Riyal
|1,7677
|1,7765
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|26,72
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,27
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,50
|34,50
|1,66
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2812, 27 artarak (% 2.54 ) 113, 655
-
17:40XU100
Endeks 95, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 23 üstünde . İşlem hacmi 12, 892.00 milyon TL de
-
17:38KOZAA
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.01 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 373, 423 adet işlem
-
17:37RTALB
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 910 adet işlem
-
17:36GEREL
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 496, 798 adet işlem