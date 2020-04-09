***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme Raporu'nda, Şirketimizin • Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+ Uzun Vadeli Görünümü "Stabil", • Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 Kısa Vadeli Görünümü "Negatif" olarak belirlenmiştir. Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan kredi derecelendirme raporumuzda kısa vadeli görünümün "Negatif" olarak belirlenmesinde Şirket'in mevcut finansal durumundan bağımsız olarak, Covid-19 pandemisinin küresel ticaret ortamı ve genel olarak talep üzerinde kısa vadede beklenen olumsuz etkileri ile Şirket'in yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermesi beklenen pazar karakteristiğinin dikkate alındığı yazılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. Notların tanımı * Uzun Dönem TR BBB+ ve Kısa Dönem TR A2: Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti yüksek ancak olumsuz ekonomik koşul ve değişimlerden etkilenebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836850BIST