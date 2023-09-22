***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda Şirketimizin uzun ve kısa vadeli ulusal notları ve not görünümleri sırasıyla ‘BBB+ (tr) / Stabil' ve ‘J2 (tr) / Stabil' olarak yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir.Şirketimizin uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196928BIST