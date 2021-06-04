***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
04.06.2021 21:53
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Nevzat Tüfekçioğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ayşe Belma Öztürkkal Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Müfit Ataseven Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Muhsin Mengütürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Deniz Özer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nevzat Tüfekçioğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Fatma Füsun Akkal Bozok Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Altan Sungar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940309
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
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18:058,6666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0359
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0155
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:05526,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,41
|Açılış
|: 526,85
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.566
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.438.664
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.617.254
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.213.998
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|2.038.231
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.564.239
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|655.287.638
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|363.240.174
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6617
|8,6666
|% -0,41
|
|Euro
|10,5461
|10,5545
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,2317
|12,2930
|% -0,06
|
|Frank
|9,5957
|9,6535
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3029
|2,3145
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|21,31
|
|Altın Gr.
|527
|527
|3,41
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|0,38
|
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