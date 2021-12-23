***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
23.12.2021 19:09
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Nevzat Tüfekçioğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Müfit Ataseven Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Müfit Ataseven Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Muhsin Mengütürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İbrahim Onur Baysal Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nevzat Tüfekçioğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Fatma Füsun Akkal Bozok Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Altan Sungar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985890
BIST
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|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
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|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
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|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
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|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
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|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
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|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
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|DZGYO
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|% -10,00
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|EPLAS
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|17.055.632
|% -10,00
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|DOCO
|1.027,20
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|PRKAB
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|SISE
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|% -2,94
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|2.508.920.753
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|1.977.270.832
|% -4,19
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|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
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|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,2974
|11,3391
|% -6,98
|
|Euro
|12,8037
|12,8973
|% -6,81
|
|Sterlin
|15,2031
|15,2794
|% -6,47
|
|Frank
|12,3246
|12,3988
|% -6,77
|
|Riyal
|3,0202
|3,0354
|% -6,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,58
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|Altın Gr.
|661
|661
|-46,51
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,37
|8,38
|-0,58
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|B. Petrol
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|75,60
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Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
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Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem