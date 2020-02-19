***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2020 17:55
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA) arasındaki Tesis Kullanım Sözleşmesi çerçevesinde, IIA 2019 yılı içinde farklı müşteriler için ayrı ayrı zamanlarda toplam 86 milyon Euro tutarında tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişinde bulunmuş ve söz konusu siparişlerin tamamı 2019 yılında teslim edilmiştir. Ayrıca IIA, 2020 yılı içinde iş bu açıklama tarihi itibariyle farklı müşteriler için ayrı ayrı zamanlarda Şirketimiz'e 35.8 milyon Euro tutarında yeni tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişinde bulunmuş olup, siparişlerin 154 bin Euro'luk kısmı teslim edilmiştir. Geri kalan siparişlerin sipariş programına göre 2020 yılı içinde üretilerek teslim edilmesi planlanmaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820124
BIST
18:05119.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -378,01
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
18:056,0819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
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6,0865
En Düşük
6,0483
18:056,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
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6,5689
En Düşük
6,5382
18:05314,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,74
|Açılış
|: 314,47
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|TSPOR
|7,78
|665.730.087
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|LKMNH
|7,50
|46.698.613
|% 14,85
|
|NIBAS
|5,90
|831.606
|% 13,46
|
|VERTU
|6,60
|24.079.183
|% -19,90
|
|VKING
|3,29
|6.157.684
|% -14,32
|
|GLRYH
|2,05
|52.759.089
|% -12,39
|
|BOSSA
|10,94
|17.129.571
|% -9,96
|
|EMNIS
|2,40
|79.636
|% -9,77
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|ASELS
|29,78
|1.384.775.231
|% 2,06
|
|THYAO
|14,90
|1.318.017.428
|% -0,86
|
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|CEMAS
|1,32
|339.164.464
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|ODAS
|2,23
|544.765.566
|% -2,19
|
|MNDRS
|1,90
|313.182.456
|% -4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8431
|7,8824
|% -0,26
|
|Frank
|6,1580
|6,1951
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6175
|1,6256
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.606
|2,67
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,78
|58,78
|1,03
|