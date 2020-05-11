***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2020 21:43
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci kapsamında, ihale merci tarafından üretim için fiyat teklifi verme süresinin 15 Mayıs 2020 tarihine uzatıldığını, 23 Mart 2020 tarihli Özel Durum açıklaması ile duyurmuştur. İhale merci tarafından Şirketimize yapılan bildirim ile söz konusu fiyat teklifi verme süresinin 14 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldığı öğrenilmiş olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844253
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -52,97
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.792
18:057,0769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0069
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:057,6649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0189
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,7154
En Düşük
7,6424
18:05386,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,90
|Açılış
|: 386,13
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
384,99
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|27.199.890
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|81.399
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.402.381
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,53
|62.267.125
|% -9,99
|
|KRDMB
|2,45
|76.439.193
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.841.785
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.533.446
|% -9,74
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% -7,93
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 6,54
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 2,38
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7047
|8,7484
|% -0,67
|
|Frank
|7,2494
|7,2931
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8786
|1,8880
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-4,65
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.538
|-31,10
|
|Tam
|2.557
|2.604
|-31,90
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-15,60
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,80
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|-0,85
|