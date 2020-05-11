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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.05.2020 21:43
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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci kapsamında, ihale merci tarafından üretim için fiyat teklifi verme süresinin 15 Mayıs 2020 tarihine uzatıldığını, 23 Mart 2020 tarihli Özel Durum açıklaması ile duyurmuştur. İhale merci tarafından Şirketimize yapılan bildirim ile söz konusu fiyat teklifi verme süresinin 14 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldığı öğrenilmiş olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844253


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GEDIK 22,44 27.199.890 % 10,00  
AYES 2,64 81.399 % 10,00  
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Tam 2.557 2.604 -31,90  
Yarım 1.248 1.273 -15,60  
Çeyrek 622 637 -7,80  
Gümüş.Ons 15,47 15,49 0,02  
Gümüş Gr. 3,51 3,52 -0,00  
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