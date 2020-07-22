***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2020 10:10
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA) arasındaki Tesis Kullanım Sözleşmesi çerçevesinde, IIA 2020 yılı içinde iş bu açıklama tarihi itibariyle farklı müşteriler için ayrı ayrı zamanlarda Şirketimiz'e 48.5 Milyon Euro tutarında yeni tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişinde bulunmuş olup, siparişlerin 12.6 Milyon Euro'luk kısmı teslim edilmiştir. Geri kalan siparişlerin sipariş programına göre 2020 yılı içinde üretilerek teslim edilmesi planlanmaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861075
BIST
10:41118.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 505,60
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.215
10:416,8532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0327
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:417,8910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:41408,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,99
|Açılış
|: 408,80
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|VKFYO
|7,39
|6.688.921
|% 9,97
|
|QNBFL
|101,60
|3.057.266
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|KUTPO
|41,44
|46.872.896
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|23.456.171
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|DITAS
|25,78
|479.096
|% -5,77
|
|EKGYO
|2,38
|1.690.466.999
|% 5,31
|
|GARAN
|7,99
|222.725.752
|% 0,63
|
|AFYON
|4,83
|219.366.277
|% 3,65
|
|ASELS
|32,58
|155.994.213
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,08
|142.550.042
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,38
|1.690.466.999
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,08
|142.550.042
|% 1,32
|
|AFYON
|4,83
|219.366.277
|% 3,65
|
|KARSN
|3,17
|141.744.410
|% 2,92
|
|IHLGM
|1,78
|78.659.579
|% 1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6549
|8,6983
|% -0,03
|
|Frank
|7,3126
|7,3566
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|13,73
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,14
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.679
|33,40
|
|Tam
|2.734
|2.749
|34,20
|
|Yarım
|1.327
|1.345
|16,80
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,65
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|-0,05
|
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