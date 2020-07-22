***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA) arasındaki Tesis Kullanım Sözleşmesi çerçevesinde, IIA 2020 yılı içinde iş bu açıklama tarihi itibariyle farklı müşteriler için ayrı ayrı zamanlarda Şirketimiz'e 48.5 Milyon Euro tutarında yeni tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişinde bulunmuş olup, siparişlerin 12.6 Milyon Euro'luk kısmı teslim edilmiştir. Geri kalan siparişlerin sipariş programına göre 2020 yılı içinde üretilerek teslim edilmesi planlanmaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861075BIST