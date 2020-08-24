***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Şirketimizin tüm lokasyonlarındaki üretim ve faaliyetleri için "Kısa Çalışma Ödeneği" desteğinin 1 ay süreyle uzatılarak 1 - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında uygulanacağı, Şirketimizin 1 Temmuz 2020 tarihli KAP açıklamasında detaylı olarak duyurulmuştu. Kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Şirketimizin tüm lokasyonlarındaki üretim ve faaliyetleri için "Kısa Çalışma Ödeneği" desteği yeniden 1 ay süreyle uzatılmış olup, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Kısa Çalışma uygulamasında yeniden herhangi bir uzatıma gidildiği takdirde, Şirketimizin üretim planları değerlendirilerek ilgili karara uyum sağlanacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870804BIST