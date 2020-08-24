***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2020 09:53
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Şirketimizin tüm lokasyonlarındaki üretim ve faaliyetleri için "Kısa Çalışma Ödeneği" desteğinin 1 ay süreyle uzatılarak 1 - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında uygulanacağı, Şirketimizin 1 Temmuz 2020 tarihli KAP açıklamasında detaylı olarak duyurulmuştu. Kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Şirketimizin tüm lokasyonlarındaki üretim ve faaliyetleri için "Kısa Çalışma Ödeneği" desteği yeniden 1 ay süreyle uzatılmış olup, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Kısa Çalışma uygulamasında yeniden herhangi bir uzatıma gidildiği takdirde, Şirketimizin üretim planları değerlendirilerek ilgili karara uyum sağlanacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870804
BIST
13:121.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,54
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
13:127,3728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0366
|Açılış
|: 7,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3728
En Düşük
7,2756
13:128,7326
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0937
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7326
En Düşük
8,5516
13:12461,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,25
|Açılış
|: 461,03
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler13:12
|EMKEL
|3,30
|8.660.044
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.496
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.971.832
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.010.783
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|1.895.289
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|1.264.116
|% -9,97
|
|EGCYO
|0,92
|164.034
|% -7,07
|
|BURCE
|23,00
|1.131.232
|% -6,20
|
|DZGYO
|3,29
|3.441.151
|% -6,00
|
|ORMA
|9,00
|52.727
|% -5,26
|
|PETKM
|4,15
|1.556.667.815
|% -0,95
|
|TUPRS
|85,00
|765.935.883
|% 2,53
|
|GUSGR
|6,36
|587.218.224
|% 5,47
|
|ZOREN
|2,63
|346.143.636
|% 0,38
|
|GARAN
|7,06
|300.356.962
|% -0,28
|
|PETKM
|4,15
|1.556.667.815
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,96
|293.734.377
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,63
|346.143.636
|% 0,38
|
|GUSGR
|6,36
|587.218.224
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,85
|258.731.573
|% 7,14
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3692
|7,3728
|% 0,50
|
|Euro
|8,7228
|8,7326
|% 1,08
|
|Sterlin
|9,6333
|9,6816
|% 0,61
|
|Frank
|8,0651
|8,1137
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9579
|1,9677
|% 0,40
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,13
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.055
|3.133
|15,21
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|7,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,68
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|