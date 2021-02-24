***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 18:15
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22 Şubat 2021 tarihinde Sayın İnan Kıraç'ın vekili Av. Mustafa Levent Göktaş tarafından, Şirketimizin dolaylı pay sahipliğine ilişkin özel durum açıklaması yapılmıştır. Konuya ilişkin olarak hakim ortağımız Kıraça Holding tarafından yapılan bildirim ile, söz konusu dolaylı pay kazanımına neden olan pay devrinin Sayın İnan Kıraç'a vekaleten Av. Mustafa Levent Göktaş tarafından, Sayın İnan Kıraç hesabına gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912341
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|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
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|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
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|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
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|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
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|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
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|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
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|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
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|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
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|DIRIT
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|881.649
|% -9,98
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|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
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|% -1,46
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|PETKM
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|% -4,97
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|GUBRF
|74,10
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|% -9,91
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|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
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|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,1786
|7,1831
|% 1,10
|
|Euro
|8,7161
|8,7222
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,0845
|10,1351
|% 0,85
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|Frank
|7,8713
|7,9187
|% 0,66
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|Riyal
|1,9080
|1,9176
|% 1,00
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-6,23
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|Altın Gr.
|415
|415
|2,41
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|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
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|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
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|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
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|Çeyrek
|668
|684
|10,08
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|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,14
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|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,08
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|B. Petrol
|66,06
|66,06
|1,58
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