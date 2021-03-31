Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2021 19:31



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu olarak görev yapan Neslihan Aydoğdu 31.03.2021 tarihi itibarıyla bu görevinden ayrılmış olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi  ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı'na  sahip Deniz Özer, doğrudan Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaya devam etmektedir.  Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin güncel iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Deniz Özer Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi deniz.ozer@karsan.com.tr   Telefon No  : 0 224 484 21 80 Fax No  : 0 224 484 21 69 E-Posta  : yatirimciiliskileri@karsan.com.tr Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922394


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  -0,29% |  -4,06
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.396  
En Yüksek
1.404 En Düşük
1.390
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 29,04 64.070.633 % 10,00  
RODRG 22,22 2.732.327 % 10,00  
YAPRK 107,80 3.419.646 % 10,00  
TGSAS 17,93 21.317.330 % 10,00  
ALCAR 412,60 30.749.765 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2435 8,2492 % -0,89  
Euro 9,6833 9,7233 % -0,52  
Sterlin 11,3303 11,3871 % -0,73  
Frank 8,6838 8,7361 % -1,40  
Riyal 2,1914 2,2024 % -1,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 453 453 1,39  
Cumhuriyet 2.980 3.025 2,00  
Tam 2.965 3.042 0,65  
Yarım 1.433 1.471 0,32  
Çeyrek 719 736 0,16  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru