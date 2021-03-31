***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu olarak görev yapan Neslihan Aydoğdu 31.03.2021 tarihi itibarıyla bu görevinden ayrılmış olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı'na sahip Deniz Özer, doğrudan Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaya devam etmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin güncel iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Deniz Özer Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi deniz.ozer@karsan.com.tr Telefon No : 0 224 484 21 80 Fax No : 0 224 484 21 69 E-Posta : yatirimciiliskileri@karsan.com.tr Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922394BIST