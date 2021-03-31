***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 19:31
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu olarak görev yapan Neslihan Aydoğdu 31.03.2021 tarihi itibarıyla bu görevinden ayrılmış olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı'na sahip Deniz Özer, doğrudan Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaya devam etmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin güncel iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Deniz Özer Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi deniz.ozer@karsan.com.tr Telefon No : 0 224 484 21 80 Fax No : 0 224 484 21 69 E-Posta : yatirimciiliskileri@karsan.com.tr Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922394
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0741
|Açılış
|: 64,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 64,1700
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0510
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1500
|
9,9109
En Düşük
9,6799
18:056,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,05
|Açılış
|: 6,49
|
|Önceki Kapanış
|: 6,44
|
6,52
En Düşük
6,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2435
|8,2492
|% -0,89
|
|Euro
|9,6833
|9,7233
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,3303
|11,3871
|% -0,73
|
|Frank
|8,6838
|8,7361
|% -1,40
|
|Riyal
|2,1914
|2,2024
|% -1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203